Zaradi velike udeležbe na testiranju obstal promet pred odvzemno točko

Koprski policisti so zgodaj zjutraj posredovali pred zdravstvenim domom v Kopru, kjer poteka množično testiranje s hitrimi testi. Tega se je udeležilo toliko ljudi, da je promet na cesti pred odvzemno točko zaradi gneče obstal. Da bo zanimanja za testiranje veliko, je bilo jasno že ves teden. Na občino se je obrnilo kar nekaj trgovcev in podjetnikov, zato so poleg zaposlenih v zdravstvenem domu brise jemali tudi delavci zasebnega podjetja.

