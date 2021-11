Prostih le še devet covidnih intenzivnih postelj, na večernem sestanku bodo iskali rešitve

Po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Franca Vindišarja trenutni načrti covidnih bolnišnic obsegajo 290 intenzivnih in nekaj manj kot 1100 navadnih postelj. Z direktorji vseh 15 covidnih bolnišnic se sestajajo vsakodnevno. Bolnišnice bodo morale zaradi naraščanja števila covidnih bolnikov kapacitete nekoliko povečati še pred začetkom novega tedna, čeprav so upali, da bo 234 intenzivnih postelj dovolj do ponedeljka zjutraj, je povedal Vindišar.

Glavna ovira niso postelje, niti prostor, glavna ovira je pomanjkanje kadra, opominja Vindišar. Kot pojasnjuje, so se na poziv ministra za zdravje Janeza Poklukarja k pomoči covidnim bolnišnicam že odzvali v zdravstvenih domovih, psihiatričnih bolnišnicah, specialnih bolnišnicah, porodnišnicah in izobraževalnih ustanovah, med njimi so se odzvale zdravstvene šole in obe medicinski fakulteti.