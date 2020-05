Prostitutke v Nemčiji: Bordeli naj se nemudoma odprejo!

Ker se je epidemija umirila, so v Nemčiji že odklenili kozmetične in masažne salone, spolne delavke pa še vedno čakajo na zeleno luč oblasti. Zato so v parlament poslale higienski pravilnik, ki bi omogočil, da se tudi prodajalci užitka vrnejo v službo. Med drugim bi v bordelih omejili število delavcev, med rokovanjem s stranko bi nosili zaščitne maske, prostore pa redno zračili in dezinficirali. Poslanci se ne dajo in vztrajajo: prostitucija je super trosilka virusa, ker pod nobenim pogojem ne more upoštevati medsebojne razdalje.