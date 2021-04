Klinična študija: Prostovoljce, ki so že preboleli covid-19, bodo znova okužili

Raziskovalci Univerze v Oxfordu iščejo prostovoljce, ki so stari od 18 do 30 let, so že preboleli okužbo z novim koronavirusom in so se pripravljeni znova okužiti. Namen znanstvenega kliničnega preizkusa je, da ugotovijo, kako se imunski sistem odzove, ko se drugič sreča z virusom.

Vsi udeleženci bodo virusu izpostavljeni v varnem, nadzorovanem okolju. Ves čas trajanja preizkusa oziroma najmanj 17 dni bodo v karanteni v posebnem oddelku bolnišnice, kjer bodo zanje skrbeli raziskovalci, vse dokler ne bodo potrdili, da niso več okuženi in torej ne predstavljajo grožnjo za širjenje okužbe. Prostovoljcem bodo za njihovo sodelovanje v študiji plačali okoli 5000 funtov (cca. 5700 evrov).

Tako imenovane študije "človeškega izziva" (angleško: human challenge), kjer v nadzorovanem okolju prostovoljce izpostavijo virusu, so v preteklosti že uporabljali za razvoj zdravil in cepiv (za malarijo, tuberkulozo, tifus, kolero in gripo), nenazadnje pa tudi za testiranje cepiva proti covidu-19.