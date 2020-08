Prostovoljec v hrastniškem domu starejših: kadra premalo, prostori neprimerni

Dom starejših v Hrastniku je te dni najbolj na udaru, okužb je ogromno, tam pa, kot prvo, neprimerni prostori pravi Primož Siter, ki je v domu pomagal kot prostovoljec.

Naloga je bila asistirati, pomagati ekipi, ki je razkuževala prostore, opisuje Siter, sicer tudi poslanec Levice. Kot pove sam, bi to v idealnih okoliščinah pomenilo peljati starostnika s posteljo v drugo sobo, a so morali prostovoljci oskrbovance vzeti v naročje in jih položiti na vzmetnico. Na hodniku na tleh so nato čakali, da so jim razkužili sobe.

Sicer v Sloveniji večjega žarišča okužb ni, ampak posamezne, razpršene po več slovenskih občinah.