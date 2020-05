Avtoprevozniki ogorčeni, vladi postavili 48-urni ultimat

Vsebina tretjega protikoronskega paketa pomoči je močno razburila avtoprevoznike. Ti sedaj napovedujejo proteste. V največji stiski so tisti, ki opravljajo občasne turistične prevoze ter prevoze šolarjev in delavcev. Finančni minister Andrej Šircelj pa je povedal, da gre pri subvencioniranju skrajšanega delovnega časa, v primerjavi z ukrepom čakanja na delo, za veliko bolj motivacijsko spodbudo.

Avtoprevozniki so razočarani, ker je vlada njihove zahteve preslišala, zato sedaj napovedujejo proteste. Upočasnili naj bi tudi promet na slovenskih cestah, čeprav si bolj kot to želijo dogovora z vlado. V sklopu njihovih zahtev so nadomestila za izvajalce občasnega prevoza, zagotovitev sredstev s strani SID banke in podaljšanje veljavnosti pogodb za posebne linijske prevoze. Ob tem se tudi zavzemajo, da se določeni ukrepi iz prvih dveh paketov ohranijo do konca leta. Tretji paket ukrepov jim je sicer namenil subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, vendar prevozniki pravijo, da to še zdaleč ni dovolj za rešitev njihovih tegob. Ministra za delo in finance Janez Cigler Kralj ter Andrej Šircelj sta povedala, da gre pri subvencioniranju skrajšanega delovnega časa v primerjavi z ukrepom čakanja na delo, za veliko bolj motivacijsko spodbudo. Omenila sta, da je vlada s prehodom na mehanizem subvencioniranja skrajšanega delovnega časa prešla tudi zato, da bi se gospodarstvo čim hitreje zagnalo. Prepričana sta, da financiranje skrajšanega delovnega časa deluje bolj stimulativno od čakanja na delo. S tem pa se prevozniki ne strinjajo. Zahtevajo namreč, da se ukrep čakanja na delo, tako kot v turizmu, podaljša tudi pri njih, v nasprotnem primeru avtoprevozništvo čaka katastrofa.

Sekcija za promet pri OZS, ki jo vodi Peter Pišek, se je pred dnevi sestala s z ministrom Jernejem Vrtovcem, ki je prevoznikom obljubil pomoč."Žal tudi našega resornega ministra niso upoštevali. Sektor transporta in logistike ustvari kar 17 odstotkov BDP, torej več kot turizem. A na nas so v tretjem paketu povsem pozabili, kar je krivično. V primeru, da bomo ostali neuslišani, napovedujemo proteste," je bil oster Pišek, ki opozarja, da so prevozniki na robu živčnega zloma. Po njegovih besedah so težave zlasti pri kreditiranju sektorja, saj"komercialne banke gledajo bonitetne ocene in v teh časih ne dajo kredita".

Peter Pišek je sporočil, da ima vlada 48-ur časa, da upošteva njihove zahteve, sicer bodo začeli s stopnjevanjem protestnih aktivnosti. FOTO: 24UR

Posledice epidemije so močno prizadele celotni sektor cestnega prevozništva. Na področju prevoza potnikov, so v izredno težkem položaju predvsem prevozniki, ki opravljajo t.i. turistične oz. občasne prevoze potnikov in prevozniki, ki opravljajo posebne linijske prevoze, opozarjajo prevoznik."V kolikor ne bomo pravočasno poskrbeli za prevozniška podjetja, bodo ta podjetja ugasnila, še opozarja sekcija." Vrtovec: "Soočam z največjo krizo po drugi svetovni vojni" Minister za infrastrukturo Vrtovec je v informativni oddaji 24UR povedal, da se je vlada pri zagotavljanju pomoči avtoprevoznikom potrudila po najboljših močeh."Vlada je prisluhnila avtoprevoznikom zlasti pri tem, da smo podaljšali čakanja na delo. V to so vključeni tudi turistični avtoprevozniki." Minister je tudi povedal, da ima vlada do turističnih prevoznikov posluh, da pa je "težko za vse skupaj, saj se soočamo z največjo krizo po drugi svetovni vojni".

Minister Vrtovec je povedal, da je država prisluhnila avtoprevoznikov, napovedal pa tudi nove pogovore. FOTO: 24UR