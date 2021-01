Protesti proti ukrepom na Dunaju, Kurza pozvali k odstopu

Avstrija je v boju proti covidu-19 trenutno sredi tretjega zaprtja države od marca lani. Zaprte so šole, trgovine z nenujno dejavnostjo, koncertne dvorane in gledališča ter športni centri.

Današnji protestniki so poleg nezadovoljstva z vlado jezo stresali tudi nad medije. Nosili so tudi napise kot "Vi ste bolezen, mi smo zdravilo" ter mahali z avstrijskimi zastavami. Večina protestnikov tudi ni nosila zaščitnih mask in ni spoštovala pravil socialne distance, vključno z nekdanjim vodjo avstrijskih svobodnjakov in podkanclerjem Heinzem-Christianom Strachejem.

Skrajna levica je poleg tega pripravila protidemonstracije, ki se jih je po policijskih navedbah udeležilo okoli 500 ljudi.

Demonstracije proti protikoronskim ukrepom v središču Dunaja so dlje časa potekale mirno, nato jih je s sedečo akcijo ustavila skupina 15 do 20 oseb, oblečenih v črno. Nogometni huligani, ki so se pridružili protestnikom proti protikoronskim ukrepom, so jih pri tem poskušali napasti. Policiji je uspelo, da je obe skupini ločila.