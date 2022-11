Protesti v podporo Kitajcem tudi drugod po svetu

Simbol protestov so postali prazni beli listi formata A4, proteste pa mnogi zdaj imenujejo "revolucija belega papirja" , "revolucija praznih listov" ali "revolucija A4" . Med različnimi demonstracijami po vsej državi je namreč videti ljudi, ki v rokah držijo prazen list papirja. Nekateri pravijo, da je to način izogibanja cenzuri. V viralnem video posnetku, ki naj bi bil posnet v soboto, je ženska na univerzi v Nanjingu držala prazen list papirja, potem pa ji ga je neznani moški vzel. V drugem video posnetku, posnetem pozneje isto noč, je bilo videti več deset študentov v kampusu, ki so v rokah držali koščke belega papirja in stali v tišini. Podobni prizori so se konec tedna zgodili tudi v drugih večjih mestih. "Na papirju zagotovo ni bilo zapisano ničesar, a vemo, kaj je tam," je za BBC povedala ženska, ki je v soboto zvečer sodelovala na protestih v Šanghaju.

Solidarnost s Kitajci izražajo tudi drugod po svetu. Tako kot v Londonu so protesti potekali tudi v Parizu, Amsterdamu, Dublinu, Torontu in nekaterih mestih v ZDA. V Amsterdamu so mnogi dvignili bele liste papirja. Fotografije, objavljene na spletu, prikazujejo skupino protestnikov v Dublinu, ki prižigajo sveče in polagajo rože na spomenik v mestu. Podobne prizore so posneli tudi v San Franciscu in Torontu, pa tudi na univerzi Sheffield v Veliki Britaniji.

Povod za proteste, ki so konec tedna zajeli dele Kitajske, je bil smrtonosen požar v Urumčiju, mestu v zahodni regiji Šindžiang, ki je od avgusta pod strogimi omejitvami zaradi covida-19. Čeprav so državni mediji vztrajali, da so ljudje v bloku, kjer je izbruhnil požar, lahko zapustili svoja stanovanja, veliko ljudi verjame, da so ukrepi zaradi covida-19 krivi za številne smrti.