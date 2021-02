Protestniki na Trgu republike: Dovolj imamo strahovlade

Ob 19. uri se je začela novinarska konferenca, kjer so pristojni napovedali, da se odpira več trgovin in storitev, ob isti uri pa se je na Trgu republike v Ljubljani zbralo okoli 20 protestnikov, ki so ponovno pozivali k odstopu vlade.

"Še naprej ostajamo država z najdlje zaprtimi šolami, z absurdnimi omejitvami na občine in s policijsko uro. Čeprav je stroka jasno povedala, da v teh primerih ne gre za strokovne ukrepe, ki bi bili povezani s širjenjem virusa, vlada izkorišča oblast in samovoljno izvaja represivno politiko," so pojasnili v pozivu na protest.

"Ko zahtevamo pojasnila glede nezanesljivosti testov, strahovladavpeljuje tudi povsem očitno cenzuro (primer Ukom)in ne pojasni ključnih zadev javnega značaja," so še prepričani organizatorji protesta.

Po njihovih besedah vlada še naprej izkorišča "interventne protikoronske pakete za zlorabo oblasti; omejuje avtonomnost univerze ter v PKP8 vpeljuje nove kazni za prebivalke, prebivalce in pravne osebe, za katere sploh še ne obstaja niti pravilnik".

"Prestopili ste meje med demokracijo in diktaturo, med stroko in politično samovoljo, med svobodo izražanja in cenzuro ter med zdravim razumom in povsem očitno represijo," očitajo vladi in ji sporočajo: "Ne bomo pristajali na ustrahovanje, na absurdne ukrepe, ki ne služijo varovanju zdravja, temveč zgolj ustrahovanju in zlorabi oblasti."

Policisti napisali 10 plačilnih nalogov

"Po 19. uri se je na Trgu republike zbralo okoli 20 oseb, ki so s kolesi krožile po trgu, nato pa se okoli 20. ure razšle,"pa so o protestnem shodu sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Pri varovanju shoda so policisti ugotovili 12 kršitev zakona o nalezljivih boleznih, bili sta izrečeni dve opozorili in izdanih deset plačilnih nalogov, je zapisala njihova predstavnica Aleksandra Golec. "Prav tako policisti zbirajo obvestila v zvezi kršitve zakona o javnih zbiranjih. Nadaljuje se zbiranje obvestil glede dogodka in bo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepano v skladu z zakonodajo," je še dodala.