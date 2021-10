Protestirali proti pogoju PCT, zdravstvu in virusu, nato pa iskali pomoč zdravnika

V več slovenskih mestih so potekali protestni shodi. Protestniki – množice niso bile zelo velike – so prišli, opremljeni s transparenti. Kritični so bili do vlade Janeza Janše in njenega delovanja, pa tudi do protikoronskih ukrepov. Med njimi je bilo tudi tokrat precej tistih, ki ne verjamejo v virus in zahtevajo ustavitev cepljenja – o resnosti stanja jih ne prepriča niti več kot 3000 dnevno potrjenih okužb.