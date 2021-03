Protestniki tokrat z Galetom o poročilu Računskega sodišča

Okoli 150 protestnikov na Trgu republike je tokrat s pomočjo žvižgača Ivana Galeta pod drobnogled vzelo poročilo Računskega sodišča. "Po skoraj letu dni so končno tudi uradno na dan prišle ugotovitve, ki razkrivajo nesposobnost te vlade in neopravičljive nepravilnosti! Te nas niso stale samo izgubljenega denarja, ampak tudi življenj," so zapisali v Protestni ljudski skupščini.

Kot je znano, je Računsko sodišče ocenilo, da Vlada, MZ, MGRT, MORS in Zavod (vsak v okviru svojih pristojnosti) niso bili učinkovito organizirani pri javnem naročanju in nabavah nujno potrebne zaščitne in medicinske opreme. Postopki javnega naročanja zato niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in enakopravne obravnave ponudnikov zaščitne in medicinske opreme, postopki pa so bili v nekaterih primerih izvedeni tudi v neskladju s predpisi in drugimi akti. Učinek takega ravnanja se je ob opustitvi natančnega ugotavljanja zalog opreme in ustreznega ocenjevanja potreb po opremi odrazil tudi v tem, da je bila iz državnih blagovnih rezerv nekaterim uporabnikom razdeljena neustrezna zaščitna oprema oziroma ventilatorji, ki ob razdelitvi bolnišnicam niso bili primerni za takojšnje zdravljenje bolnikov s covid-19. Določena količina opreme je bila brez ustreznih podlag razdeljena tudi subjektom, ki do nje niso bili upravičeni. Revizorji Računskega sodišča so med preiskavo prepoznali tudi sume kaznivih dejanj pri trinajstih vladnih poslih in dokumente predali tožilstvu.

V Protestni ljudski skuščini so pred nocojšnjim protestom v Ljubljani zapisali, da je poročilo sodišča povsem jasno: "Vlada je delovala neučinkovito, netransparentno in v nasprotju z zakoni. Vsi odgovorni in vpleteni (začenši z ministrom Počivalškom) morajo biti nemudoma odstavljeni in za svoja dejanja odgovarjati tudi na sodišču," so prepričani. V vmesnem času so seJanez Janša in njegovi privrženci z žalitvami in podtikanji trudili osebno diskreditirati predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela in skušali vzbuditi dvom o tem, kar se danes potrjuje v revizijskem poročilu, še pravijo. "S svojimi nizkotnimi pristopi še vedno nadaljujejo, saj preko novonastavljenega vodstva NPU nad Računsko sodišče pošiljajo policijo. To samo še dodatno potrjuje sume, saj je jasno, da Janez Janša to počne predvsem zato, ker se boji razkritij o delovanju in nesposobnosti vodenja vlade in obvladovanja pandemije. Istočasno je bila po političnem nareku sprožena tudi preiskava zoper direktorja STA."

Še bolj pa je po njihovem mnenju zaskrbljujoča in skoraj spregledana informacija, da bodo, po poročanju Radia Slovenija, na Policiji v kratkem vzpostavili kar 54 novih delovnih mest na področju tajnega policijskega delovanja in sledenja."Tako bo lahko odstopljeni minister Aleš Hojs povsem mimo razpisov in brez odprtega poziva (niti znotraj same policije) namestil 54 tajnih policistov, povsem po izboru trenutne strahovlade. Zakaj v Sloveniji naenkrat potrebujemo 54 novih tajnih policistov? Odgovor je povsem na dlani ... Brez vsakega pretiravanja lahko ugotovimo, da moramo s skupnimi močmi v najkrajšem možnem času odstavili strahovlado ali pa bomo živeli v dejanski diktaturi brez svobode medijev in pod nadzorom politične tajne policije." V protestnem gibanju še pravijo, da kljub vsemu še vedno verjamejo v možnost neodvisnega delovanja ključnih državnih institucij in da Janši (še) ni uspelo podjarmiti vseh vzvodov moči. Na podlagi strokovnih in verodostojnih ugotovitev se hkrati civilna družba z žvižgačkami in žvižgači vse bolj povezuje v boju za transparentnost in zaščito demokracije. "Čas je, da se umazani posli te vlade dokončno razkrijejo in da vsi vpleteni plačajo ceno! Ta vlada mora odgovarjati za svoja dejanja! Ta vlada mora pasti!"so pozvali.