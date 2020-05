Protestniki že peti teden zapored vztrajajo na kolesih in pred parlamentom

Središče Ljubljane je zaradi kolesarjev popolnoma ohromljeno, čeprav je na prvi pogled videti, da jih je tokrat manj. To morda gre pripisati tudi temu, da se je krog kolesarjenja še nekoliko razširil. Uradnih podatkov Policije sicer še ni, prejšnji petek pa jih je bilo okoli 5000 protestnikov. Novost na današnjem protestu je špalir za naravo – gre za nekaj sto metrov protestnikov s transparenti za zaščito okolja, ki prepevajo pesmi o naravi.

Poslanci v DZ pretresajo tretji protikoronski paket, v katerem je predvideno zmanjšanje vpliva civilne sfere na izdajo gradbenih dovoljenj. Protestniki so prepričani, da takšen zakon odpira prostor za zlorabe, saj iz postopkov meče vse, ki lahko na zlorabe opozarjajo in ukinja nadzor sodišč nad odločitvami ministrstva za okolje in prostor. Okoljevarstveniki so na spletu objavili tudi peticijo za zavrnitev tretjega protikorona paketa, podpisalo pa naj bi jo že več kot 30.000 podpornikov.

Osrednje prizorišče protestov v Ljubljani je znova Trg republike, ki so ga tudi tokrat policisti ogradili. Protestniki so svoje transparente z okoljevarstveno vsebino razvili tudi pred predsedniško palačo in poslopjem vlade.