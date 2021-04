Proti covidu-19 ne samo s cepljenjem, ampak tudi z zdravili. Toda kakšnimi?

Ne samo cepljenje, tudi zdravilo za zdravljenje covida-19 bo ključno za vrnitev v normalno življenje. Samo cepivo namreč novega koronavirusa ne bo povsem uničilo, ker se vsi ne bodo mogli ali ne bodo hoteli cepiti, ker imunost pri cepljenih in preoblevnikih s časom upada in ker virus ves čas mutira. Za vrnitev v normalno življenje, v katerem bo treba nekako sobivati z virusom, bodo torej zdravila proti covidu izjemno pomembna. Toda kakšna? Nekatera obstoječa zdravila za druge bolezni, ki so jih že preizkušali, so se proti covidu izkazala za neučinkovita, novih še ni. Obstaja pa tudi eno že preverjeno, široko dostopno in poceni zdravilo proti parazitom, ki po nekaterih študijah deluje tudi proti covidu-19, vendar pa zelene luči za splošno uporabo pri zdravljenju covida ne dobi. Zakaj in za kakšno zdravilo gre?

