Milijardni šesti protikoronski paket v DZ, v pripravi pa že sedmi

V DZ so poslali šesti protikoronski paket za pomoč gospodarstvu, ki je težak približno milijardo evrov. Ključni in hkrati najdražji ukrep, ki ga prinaša, je delno pokrivanje fiksnih stroškov, je pojasnil minister za gospodarstvo. Poudaril je, da je, ker se razmere izjemno hitro spreminjajo, v pripravi že sedmi paket. V isti sapi, ko minister zatrjuje, da bodo ciljno pomagali prav panogam, ki jih je epidemija najbolj prizadela, pa v sekciji za gostinstvo in turizem napovedujejo nov val odpuščanj in zapiranje gostinskih lokalov, saj so prepričani, da šesti paket ne rešuje njihovih težav.

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je na današnji vladni novinarski konferenci povedal, da novi protikoronski paket prinaša dodatne rešitve za podjetja v težavah. Šesti protikoronski paket, ki bo težak približno milijardo evrov, danes tako pošiljajo v državni zbor. Napovedal pa je, da bodo že v naslednjih dneh začeli pripravljati sedmi paket, ker se razmere tako hitro spreminjajo, da se morajo iz meseca v mesec prilagajati dogodkom z novimi rešitvami.

icon-expand Zdravko Počivalšek FOTO: POP TV

V šestem paketu so se še posebej osredotočili na panoge, ki so najranljivejše, pa pravi minister Počivalšek."V tem šestem paketu smo se poleg ukrepov, ki pomagajo celotnemu gospodarstvu, še posebej osredotočili na težave najbolj prizadetih panog in malega gospodarstva, ki je najranljivejše." Ključni ukrep: Delno pokrivanje fiksnih stroškov Poleg ukrepov subvencioniranja čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa in državnih poroštev za bančne kredite uvajajo tudi nove ukrepe, s katerimi bodo podjetjem delno pokrili njihove nekrite fiksne stroške. To je, kot je povedal Počivalšek, pomembna novost in ključno v šestem protikoronskem paketu. Bolj prizadeta podjetja bodo upravičena tudi do višjega povračila. Tista podjetja, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v obdobju od oktobra do decembra letos padli za 40 do 70 %, bodo prejeli 0,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje. Tista podjetja, ki jim bo promet padel za več kot 70 %, pa bodo prejela 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje, je pojasnil. Pri tem so omejeni najvišji zneski, ki jih lahko prejmejo podjetja, in sicer do tri milijone evrov oziroma do 800.000 evrov za tista podjetja, ki so ustanovljena po 1. oktobru 2019. Podjetje v težavah bo lahko vlogo podalo najpozneje v dvanajstih mesecih po preklicu epidemije. Upravičenci bodo na Furs predložili izjavo o ocenjenem izpadu prihodkov do konca leta in bodo nato 20. v naslednjem mesecu dobili izplačilo, je pojasnil Počivalšek.

icon-expand Gostinci napovedali nov val odpuščanj. FOTO: Bobo

Podaljšali so tudi obdobje za oddajo vlog za moratorij kreditov pri MGRT za podjetja v težavah in pri javnih skladih. Ker ukrepi omejevanja stikov številnim podjetjem povzročajo težave pri izvedbi skupščin in sej organov nadzora, bodo omogočili njihovo virtualno izvajanje s pomočjo elektronskih sredstev. Gostinci napovedali nov val odpuščanj V sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS pa sočasno napovedujejo nov val odpuščanj in zapiranje gostinskih lokalov, saj ocenjujejo, da PKP 6 na žalost ne bo rešil razmer v gostinski panogi. Gostinci obenem opozarjajo, da nikoli niso bili vir okužb, zato je zapiranje gostinskih lokalov krivično. Gostinci so namreč pričakovali, da bo PKP 6 pomagal tej najbolj prizadeti panogi, predvsem pa, da bodo do pomoči upravičeni vsi, ki so bili z odlokom zaprti. "Z odlokom smo morali zapreti svoje obrate, za kar nismo sami krivi. Nesprejemljivo je, da morajo delodajalci po PKP 6 pokrivati več kot 40 odstotkov nadomestil plače zaposlenih, ki so na čakanju na delo. Nadomestilo plač bi morala država kriti v celoti. Prav tako so velik problem fiksni stroški, najemnine in krediti. Tudi tu so kriteriji absolutno prestrogi," opozarja predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZSBlaž Cvar. V sekciji ocenjujejo, da PKP 6 ne bo zadostno pomagal panogi, zato je pričakovati nov val odpuščanj in zapiranje gostinskih lokalov. Kot zgled gostinci navajajo sosednjo Avstrijo, kjer so bili ukrepi za pomoč gostinstvu učinkoviti. Šircelj: Šesti protikoronski paket je nujen

icon-expand Andrej Šircelj FOTO: Bobo

Minister za finance Andrej Šircelj pa je na današnji vladni novinarski konferenci uvodoma povedal, da je šesti protikoronski paket nujen. Saj se, kot je izpostavil, povečuje tveganje tudi na gospodarskem, finančnem in socialnem področju. Kot je povedal, je nujno, da se sprejmejo ukrepi za ohranitev delovnih mest. Razvidno je, da so ukrepi iz prvih paketov učinkoviti, je pojasnil. Po njegovih besedah to dokazuje podatek, da je bilo maja brezposelnih 90.415, oktobra nekaj več kot 83.000 prebivalcev RS. Drugi val podaljšuje okrevanje v leto 2021, v sredino tega leta. Cepivo je tisto, ki bo dokončno odpravilo epidemijo, je poudaril. Z uveljavitvijo šestega protikoronskega zakona bodo davčni zavezanci spet dobili tudi možnost odloga plačila davkov za dve leti ali pa obročnega plačila zaradi izgube sposobnosti prihodkov zaradi epidemije. "S tem si bodo lahko podjetja zagotovila boljši likvidnostni položaj," je o ukrepu, ki je bil v veljavi že v času prve razglasitve epidemije, dejal minister. Do 31. januarja 2021 je predvideno tudi podaljšanje moratorija na odplačevanje posojil za leto dni za vse kreditojemalce. Rok je sicer razmeroma kratek, a do takrat Šircelj od mednarodnih finančnih institucij pričakuje sklepe, ki bodo dali možnost tovrstnih ukrepov na evropskem finančnem trgu. Potem bi lahko odlog odplačevanja posojil v Sloveniji podaljšali še za šest mesecev, je povedal. Med ukrepi v predlogu šestega protikoronskega zakona s področja financ je omenil še oprostitev plačila davka na dodano vrednost pri uvozu blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami epidemije covida-19. Veliko ljudi ne dela, tem pa so omogočeni prihodki, ki jih plačuje država, je poudaril. Ta kriza je drugačna, kot je bila prejšnja, ta kriza je sektorska. Nekateri sektorji so v slabšem položaju kot drugi, je izpostavil. Ti sektorji so zato deležni ciljanih ukrepov tudi v novem paketu. S podaljševanjem ukrepov in novimi ukrepi želijo ohraniti delovna mesta in obdržati gospodarstvo na točki, da bo to po krizi lahko delalo s polno paro, je dodal. Spomnimo Vlada je včeraj sprejela predlog t. i. šestega protikoronskega zakona, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19. Predlog podaljšuje nekatere ukrepe, kot je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, prinaša pa tudi nove, med drugim delno nadomestilo fiksnih stroškov prizadetim podjetjem.

Predlog tako med drugim po njihovih navedbah prinaša subvencioniranje čakanja zaposlenih na delo, podaljšanje moratorija na kredite, oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj EU, financiranje dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve, odlog plačila najemnine za najemnike poslovne stavbe ali poslovnega prostora ter zagotavljanje zdravstvenih storitev in kapacitet.