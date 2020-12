Prva cepljenja v EU predvidoma že prihodnjo nedeljo

Evropska agencija za zdravila (Ema) bo jutri odločala o odobritvi prvega cepiva proti covidu-19 v Evropski uniji. Cepivo, ki sta ga izdelala ameriški Pfizer in nemški BioNTech, bo po pričakovanjih tudi odobrila. Če se bo to zgodilo, se bo cepljenje v EU začelo že prihodnjo nedeljo.

Ema bo o cepivu odločala osem dni prej, kot je bilo sprva predvideno, vendar njeni predstavniki poudarjajo, da hitrost ne bo vplivala na upoštevanje vseh varnostnih standardov.

"Cepivo bo ustrezalo visokim standardom, ki v EU veljajo za vsa cepiva in zdravila," so zapisali.

Po odobritvi regulatorja bo sledila še formalna odobritev Evropske komisije, kar naj bi se zgodilo v nekaj dneh, to pa bi omogočilo množično cepljenje po EU.

Če bo šlo vse po načrtih, bodo države cepivo prejele v soboto, je dobavitelj zagotovil Evropski komisiji. Že dan kasneje se bo v nekaterih državah EU začelo tudi cepljenje proti covidu-19, med drugim v Nemčiji, Avstriji in Španiji. Nekatere pa bodo kampanjo cepljenja začele 28. ali 29. decembra.

S slovenskega ministrstva za zdravje so v petek sporočili, da bo Slovenija predvidoma 26. decembra prejela prve odmerke cepiva, in sicer 9745 odmerkov. Z njimi bodo najprej cepili oskrbovance v domovih za starejše in tam zaposlene ter najbolj izpostavljene zdravstvene delavce.

S cepljenjem bomo pričeli takoj, ko bodo izvedeni postopki priprave cepiva in distribucije na mesta cepljenja, so še sporočili z ministrstva.

Cepivo Pfizerja in BioNTecha so sicer v več državah po svetu že odobrili, kot prvi v Veliki Britaniji, ki sta ji med drugim sledili ZDA in Kanada. V vseh teh državah se je cepljenje tudi že začelo.

Inovativno cepivo

Cepivo BNT162b2 je osnovano na inovativni platformi, ki je doslej še niso uporabljali. Sestavljeno je iz genetske informacije RNK, zaradi česar celice v telesu začnejo ustvarjati protein S, na kar se bo odzval posameznikov imunski sistem in začel ustvarjati protitelesa in celice T, katerih glavni namen je prepoznavanje in uničevanje invazivnih patogenov ali okuženih celic. Ta informacija je zavita v maščobni ovoj, medtem ko ne vsebuje adjuvansov in konzervansov.

Velik izziv je transport tega cepiva, saj ga je treba shranjevati in transportirati na temperaturi od minus 80 do minus 70 stopinj Celzija, pri čemer bo moral proizvajalec oz. distributer poskrbeti za primerno hranjenje med prevozom. Cepivo je pet dni stabilno tudi na temperaturi od dveh do osmih stopinj Celzija in dve uri na sobni temperaturi.

Evropska komisija je s Pfizerjem in BioNtechom novembra sklenila dogovor o nakupu 200 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19 z možnostjo nabave dodatnih 100 milijonov odmerkov, ko bo cepivo odobreno in preverjeno.

Skupaj je sklenila pogodbe s šestimi proizvajalci za več kot dve milijardi odmerkov cepiva. Ema sicer opravlja še tekoči pregled cepiva proti covidu-19, ki ga je razvila Moderna, ter cepiva, ki sta ga razvila podjetje AstraZeneca in oxfordska univerza. O prvem bo predvidoma odločala 6. januarja.

Razkrili ceno cepiv

Cene, ki jih bo EU plačala za posamezna cepiva, so se med tem v tem tednu za kratek čas pojavile na spletu, potem ko se je belgijski državni sekretarki na finančnem ministrstvu Evi De Bleeker pripetila "nesreča" in je tvitnila razpredelnico s cenami.

O cenah cepiv se je dolgo ugibalo, vendar jih Evropska komisija ni želela razkriti, saj naj bi šlo za zaupni podatek v pogodbi s proizvajalci. Niso niti želeli komentirati informacij, ki so pricurljale v javnost. "Vse, kar je povezano z informacijami o cenah cepiv, je zaupno. To je zelo pomembno," je poudaril govorec komisije Stefan De Keersmaecker. To zaupnost po navedbah komisije zahtevajo podjetja ob sklenitvi pogodb.

Zaupnost glede cen cepiv je po besedah De Keersmaeckerja tako v interesu podjetij kot v interesu javnosti, saj bi razkritje teh občutljivih informacij oslabilo stališča pogajalcev unije.

Na drugi strani so številne nevladne organizacije zahtevale razkritje, saj bodo države cepiva plačale z davkoplačevalskim denarjem.

Kakšne so torej cene?

AstraZeneca: 1,78 evra

Johnson & Johnson: 8,50 dolarja ali 6,94 evra

Sanofi/GSK: 7,56 evra

BioNTech/Pfizer: 12 evrov

CureVac: 10 evrov

Moderna: 18 dolarjev ali 14,69 evra