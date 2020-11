'Prva generacija cepiv morda ne bo delovala za vse'

Predsednica delovne skupine za cepiva v Združenem kraljestvu Kate Bingham je povedala, da je "več kot 50-odstotno" prepričana, da bo cepivo razvito do naslednjega poletja. Rekla je, da so podatki pozitivni, da bomo dobili cepivo, ki "deluje do neke mere" in da bomo "zelo verjetno" dobili cepivo, ki zmanjšuje bolezni in smrt. Vendar ima "majhno" možnost, da virus popolnoma izkorenini, je opozorila.

Številni nestrpno čakajo, kdaj bo na voljo cepivo proti koronavirusu. V ozadju pa se bijejo bitke, kdo bo prvi, ki bo predstavil uspešno cepivo. Trenutno sta v ospredju dva vodilna kandidata, ki sta v zadnjih fazah kliničnega preizkušanja in bi lahko klinične podatke regulatorjem poslala že v naslednjih tednih. Gre za potencialno cepivo nemškega podjetja BioNtech in ameriškega farmacevtskega podjetja Pfizer ter cepivo Univerze v Oxfordu in AstraZeneca. Nobeno cepivo še ni odobreno, pred odobritvijo bo moralo še preko regulatorjev, ki bodo preverili ali je varno in učinkovito, preden ga bodo lahko ponudili javnosti.

Glavni preiskovalec testiranja cepiva v Oxfordu Andrew Pollard pa je dejal, da je "optimističen", da bi lahko Univerza v Oxfordu predstavila rezultate v pozni fazi, in po možnosti razkrila, ali cepivo deluje, še pred koncem leta. Na vprašanje, ali bo cepivo pripravljeno do božiča, je dejal: "Obstaja majhna verjetnost, da je to mogoče, vendar preprosto ne vem. Naša testiranja so le ena izmed mnogih, ki se odvijajo po vsem svetu." Vendar pa je dodal, da časovni načrt za uvedbo cepiv še vedno ostaja nejasen.

Se pa v Veliki Britaniji že pripravljajo na morebitno odobritev cepiva. Direktor Nacionalnega zdravstvenega centra v VB Simon Stevens, verjame, da bi morali v prvem delu prihodnjega leta dobiti enega ali več cepiv. "V pričakovanju tega se pripravljamo na začetek cepljenja pred božičem, če bo cepivo na voljo,"je povedal in dodal, da so z zdravniki splošne medicine dosegli "dogovor", ki bo zagotovil, da se bo to tudi zgodilo.

V torek je revija GP Pulse poročala, da so splošni zdravniki v Veliki Britaniji v pripravljenosti, da bodo začeli cepiti starejše od 85 let in zdravstvene delavce na začetku leta. Binghamova je že prej opozorila, da bo prva generacija cepiv "verjetno nepopolna" in "morda ne bo delovala za vse". Prejšnji teden je v medicinski reviji Lancet zapisala: "Pripravljeni bi morali biti, da cepivo morda ne bo preprečilo okužbe, ampak bo zmanjšalo simptome in morda tudi ne pri vseh ali za dolgo."