V Mariboru se je sinoči začelo: prva javna kulturna prireditev po novem pri nas. Sredi junija bi lahko že bilo dovoljeno zadrževanje do 500 ljudi, a za zdaj velja odlok, da jih v dvorani ne se biti več kot 50. In pod takšnimi pravili se je začel tradicionalni festival Lent. In le kdo drug kot komik Tadej Toš bi ga lahko otvoril.