Prva obravnava v primeru tožbe EU proti AstraZeneci bo maja

V AstraZeneci menijo, da je tožba neutemeljena. Sklicujejo se na sporno pogodbeno določilo, da si podjetje za izpolnitev obveznosti "prizadeva po najboljših močeh" , kar da so storili. S tem se želijo otresti odgovornosti za okrnjeno dobavo cepiv Uniji. V Uniji pa to tolmačenje zavračajo.

Prva ustna obravnava se bo odvila 26. maja, so danes potrdili v Evropski komisiji, kjer so znova tudi izpostavili, da je namen Evropske unije od samega začetka zagotoviti oziroma pospešiti dobavo odmerkov, predvidenih po pogodbi. Ker pogovori s podjetjem niso prinesli zaželenih rezultatov, pa ni preostalo drugega kot pravna pot. Prepričani so, da imajo trdne argumente.

Unija je v svoj portfelj cepiv doslej uvrstila cepiva podjetij BioNTech in Pfizer, Moderna, AstraZeneca ter Johnson & Johnson, ki so tudi že odobrena za uporabo, ter cepivi družb CureVac in Sanofi-GSK, ki sta še v procesu razvoja. O možnosti sodelovanja se pogovarja še s podjetjema Valneva in Novavax.

Iz Valneve so pred dnevi sporočili, da se o dobavi ne bodo več pogajali z Evropsko komisijo, temveč neposredno z državami članicami. V komisiji so se odzvali s pojasnilom, da podjetje še ni izpolnilo pogojev za uvrstitev cepiva v portfelj Unije, in opozorilom, da v skladu z evropsko strategijo vzporedna pogajanja niso dovoljena.