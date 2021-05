Hrvaška razkrila, kako bo potekala testna zabava brez ukrepov

"Prva skupina ljudi je tista, ki je prejela dve cepivi, po drugem cepivu mora preteči 14 dni. To bo torej skupina, ki bo prišla na lokacijo in podpisala izjavo, da se strinja s pilotnim projektom, nato pa bo dobila zapestnico. Z njo bodo lahko ljudje vstopili v prostor, po katerem se bodo lahko premikali, kakor da pandemije ni," je pojasnila Troskotova. Tako jim torej ne bo treba nositi zaščitne maske ali vzdrževati socialne distance. "To bo ena dobra klasična zabava," je dejala. Sedem dni po zabavi bodo udeležence tudi testirali.

"Naslednji pilotni projekt bo sprejem oz. poroka, na kateri bo prisotno večje število gostov, glasba, a pri tem projektu bo nabor udeležencev nekoliko širši. Znova bodo morali biti cepljeni, vendar bodo imeli priložnost tudi osebe s potrdilom, da so covid-19 že prebolele. Potrdilo ne bo smelo biti starejše od šestih mesecev. Tretja skupina pa bo lahko testirana na samem kraju dogodka," je povedala Troskotova ter dodala, da bo pri testiranju sodeloval tudi zavod, ki bo sestavil skupine za ta projekt.