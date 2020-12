Prva pošiljka cepiva bo v Slovenijo prispela predvidoma 26. decembra

Distribucijo cepiva od lekarne do domov za starejše občane, zdravstvenih domov in bolnišnic bo zagotovil Nacionalni inštitut za zdravje (NIJZ). Prevoz cepiva bo organiziran v temperaturnem območju od dveh do osem stopinj Celzija.

S cepivom bo dostavljen tudi pribor za cepljenje (igle, brizge in fiziološka raztopina). Potrebna sta sicer dva odmerka cepiva v razmaku 21 dni. Izvedbo cepljenja v DSO bodo v sodelovanju z osebjem zagotovili zdravstveni domovi oziroma koncesionarji, ki zagotavljajo zdravstveno varstvo v teh DSO. Zdravstveni domovi in bolnišnice cepljenje za svoje zaposlene izvedejo sami.

Sprva bo Slovenija prejela nekaj manj kot 10.000 (9745) odmerkov cepiva. Na ministrstvu za zdravje so se odločili, da prve doze namenijo oskrobovancem v domovih za starejše in tamkajšnjim zaposlenim ter najbolj izpostavljenim in ogroženim zdravstvenim delavcem v bolnišnicah in zdravstvenih domovih.

Ker je količina cepiva, ki ga bo Slovenija prejela s prvo pošiljko, omejena, je ministrstvo DSO-je, zdravstvene domove in bolnišnice zaprosilo za posredovanje podatkov o interesu za cepljenje. Podatki se bodo zbirali centralno. Na podlagi prejetih podatkov NIJZ pripravlja razdelilnik za delitev cepiva po cepilnih centrih, kjer se bo cepljenje izvajalo. DSO-ji bodo pripravili sezname oskrbovancev oziroma pacientov in zaposlenih, ki so podali soglasje k cepljenju.

Prioritetno bodo cepljeni oskrbovanci, ki so podali soglasje za cepljenje, nato pa zaposleni, pri čemer imajo prednost tisti, ki delajo neposredno z oskrbovanci, tisti, ki spadajo v skupino, ki ima večje tveganje za težji potek bolezni in potem še vse ostale zaposlene, ki so izrazili interes za cepljenje.

Vzporedno z DSO bo cepivo v obsegu možnih količin, skladno z razdelilnikom, razdeljeno tudi zdravstvenim domovom in bolnišnicam, pri čemer se primarno cepi zaposlene.

V nadaljevanju bo cepljenje omogočeno tudi oskrbovancem drugih socialno varstvenih zavodov (varstveno delovni centri, posebni zavodi za odrasle, centri za usposabljanje, delo in varstvo), zaposlenim v socialno varstvenih storitvah (npr. pomoč družini na domu) in programih, uporabnikom zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter njihovim zaposlenim in zdravstvenim delavcem.

Zdravstvene domove in bolnišnice je ministrstvo pozvalo, da prično z zbiranjem naročil za cepljenje oseb, ki sodijo med prednostne skupine v skladu z nacionalno strategijo cepljenja, ki bi se cepili postopoma glede na dostopnost cepiva. Najprej bodo na vrsti starejši od 80 let, nato stari 70 in več, sledijo stari 60 in več, kasneje pa tudi kronični bolniki, ki imajo večje tveganje za težji potek bolezni. Naslednji na vrsti pa bodo zaposleni v vzgoji in izobraževanju, transportu, trgovini in podobno.

Stroške cepiva in cepilnega pribora, priprave cepiva in cepljenja krije državni proračun in bodo izvajalcem cepljenja v celoti povrnjeni, pod pogojem, da bodo cepljenja evidentirana.