Prva pošiljka cepiva proti covidu-19 že v Sloveniji

Na dan samostojnosti in enotnosti, 30 let po plebiscitu, je Slovenija prejela prvo pošiljko cepiv proti covidu-19 Pfizerja in BioNTecha. Cepljenje je predvideno za nedeljo, za zdaj pa smo prejeli 9750 odmerkov. Do konca leta jih moramo dobiti še 6825. Med prvimi bodo cepljeni stanovalci domov za starejše in tam zaposleni ter najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci.

Tovornjak s prvo pošiljko cepiva proti covidu-19 za Slovenijo je na pot iz Pfizerjeve tovarne v belgijskem Puursu proti Sloveniji krenil v četrtek. PREBERI ŠE Na pot prva pošiljka cepiva proti covidu-19 za Slovenijo Premier Janez Janšaje sporočil, da je prva pošiljka že v Sloveniji. Cepivo so pripeljali v lekarno Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, kjer bo ustrezno shranjeno na temperaturi minus 80 stopinj Celzija. Distribucijo cepiva od bolnišnične lekarne do domov za starejše občane, zdravstvenih domov in bolnišnic bo zagotovil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), na lokacije cepljenja po državi bodo predvidoma cepiva pripeljali iz Ljubljane v nedeljo. Prevoz cepiva bo organiziran v temperaturnem območju od dveh do osmih stopinj Celzija. icon-expand Hladilnik za shranjevenje cepiva v UKC Ljubljana. FOTO: UKC Ljubljana Cepljenje se bo po navedbah ministrstva začelo takoj, ko bodo opravljeni vsi postopki priprave cepiva, predvidoma že v nedeljo. Med prvimi bodo cepili stanovalce domov za starejše, ki še niso preboleli covida-19. Naslednja pošiljka cepiva za Slovenijo naj bi nato v našo državo prispela že v prihodnjem tednu, v dneh od 28. do 31. decembra, natančen datum še ni znan. V drugi pošiljki bo 6825 odmerkov. icon-expand