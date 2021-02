Prva študija, ki bo na prostovoljcih testirala kombinacijo različnih cepiv

"Če nam uspe dokazati, da je učinkovita tudi uporaba odmerkov različnih cepiv, bo to močno sprostilo možnosti dostave," je dejal in dodal, da bi lahko študija nakazala tudi smernice za večjo zaščito pred novimi sevi virusa.

Profesor Matthew Snape , strokovnjak za cepiva, ki je hkrati del ekipe za cepiva v Oxfordu, je dejal, da bi uspešno "mešanje" različnih cepiv lahko pripomoglo zlasti v primeru, če bi prišlo do težav z dobavo katerega od cepiv.

In čeprav bo celotna študija trajala 13 mesecev, bodo prve ugotovitve predvidoma lahko predstavili že junija, poroča BBC.

Preizkusili bodo tudi različne intervale med odmerkoma, s čimer bodo skušali ugotoviti, ali daljša časovna razlika med prvim in drugim odmerkom izboljša rezultat. Nekateri bodo tako drugi odmerek prejeli že po štirih, drugi pa šele po 12 tednih, poroča Sky News.

V prihodnosti bi v študijo lahko vključili tudi druga cepiva

Študija, ki jo vodi Nacionalni konzorcij za ocenjevanje imunizacijskega seznama (NISEC), bo potekala v osmih bolnišničnih centrih po Angliji. Pri prostovoljcih, ki jih bodo zbrali v naslednjih dveh do treh tednih, bodo redno opravljali krvne preiskave za oceno ravni protiteles in T-celic, ki pomagajo pri boju z okužbami in delujejo kot imunski spomin.

V prihodnosti bi v študijo lahko vključili tudi druga cepiva, če oziroma ko jih bo seveda odobril medicinski regulator.

"To je izjemno pomembno klinično testiranje, ki nam bo zagotovilo pomembne dokaze o varnosti različnih načinov uporabe cepiv,"je dejalNadhim Zahawi, član delovne skupine za cepiva v Združenem kraljestvu.

Peter English, svetovalec za obvladovanje nalezljivih bolezni pri Public Health England, je dejal, da mnoga cepiva delujejo bolje, če se za drugi odmerek uporabi drugo cepivo. Gre za pristop, ki mu pravijo "heterologno ojačevanje"."Primer je hepatitis B, saj se nekateri ljudje slabo odzovejo na prvo cepljenje, a so rezultati boljši, če dobijo heterologni ojačevalec," je še dodal po poročanju Sky Newsa.

Podobno tudi BBC poroča, da so ponekod, za boljšo učinkovitost, odmerka dveh različnih cepiv uporabljali tudi pri Eboli.

Za zdaj velja, da je posameznike potrebno cepiti z dvema odmerkoma istega cepiva

Za tiste, ki ne sodelujejo v preskušanju, režim cepljenja tudi v Angliji ostaja nespremenjen. Trenutno uradne smernice Skupnega odbora za cepljenje in imunizacijo (JCVI) pravijo, da bi moral vsakdo, ki je že prejel prvi odmerek, prejeti enako cepivo tudi v drugem odmerku.

Kot še poroča BBC, se v zelo redkih okoliščinah lahko uporabi drugo cepivo, in sicer če je na voljo samo eno cepivo ali če ni znano, katero cepivo je posameznik prejel v prvem odmerku.

Na tiskovni konferenci vlade o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 je v sredo o kombinaciji več različnih cepiv spregovoril tudiBorut Štrukelj, redni profesor na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Dejal je, da bi bilo teoretično sicer možno kombinirati cepivi na RNA- ali DNA-osnovi, a da to sicer odsvetujejo, predvsem zaradi sledljivosti.