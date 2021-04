Prve količine Johnson & Johnson 16. aprila, skupaj dobimo 14.100 odmerkov

Kot so nam sporočili z NIJZ, bomo v aprilu poleg že omenjenega Johnson & Johnson dobili še 163.800 odmerkov Pfizerja, 28.000 Moderne, 141.006 AstraZenece, torej skupaj lahko v aprilu pričakujemo 346.906 odmerkov cepiva. Je pa danes ob obisku UKC Maribor minister za zdravje Janez Poklukar dejal, da naj bi do 1. julija prejeli več kot 200.000 odmerkov tega cepiva. Dodal je, da velik problem predstavljajo težave z dobavo cepiva AstraZenece, medtem ko se Pfizer in Moderna držita dogovora in dobavljata obljubljene količine.

Kot je znano, je Slovenija naročila (le) 80 odstotkov odmerkov cepiva BioNTecha in Pfizerja glede na količino, ki bi ji pripadala v prvem in drugem četrtletju po sistemu pro rata. Poročali smo že namreč, da je Evropska komisija možnost dodatnega nakupa cepiv Moderne in Pfizerja/BioNTecha ponudila sredi decembra. Slovenija se za to ni odločila, kar pomeni pol milijona manj Pfizerjevih odmerkov in 400 tisoč manj odmerkov Moderne. Na ministrstvu za zdravje (MZ) so takrat pojasnjevali, da nakup dodatnih odmerkov teh proizvajalcev za nas takrat ni bil zanimiv, saj smo se zanašali na dobavo cepiv AstraZenece.