Prve šolarje bi lahko cepili že junija, zaščita 100-odstotna

"Podatke študije za 12- do 15-letnike smo v ZDA že poslali v pogojno odobritev, v Evropi smo pred zadnjo fazo," je dejal Sahin. Po njegovih besedah ​​bi torej lahko otroke od dvanajstega leta cepili že junija, mlajše pa od septembra. Do takrat namreč pričakujejo odobritev za vse starostne skupine. Dosedanja opažanja o učinkovitosti pri otrocih so "spodbudna", je poudaril. Prepričan je, da je zelo pomembno, da se otrokom omogoči vrnitev v vsakdanje šolsko življenje ter brezskrbna srečanja z družino in prijatelji.

Ko gre za odobritev protikoronskih cepiv v Evropi, po dosedanji praksi med vlogo in odobritvijo mine nekaj tednov. Zaenkrat je cepivo naveze BioNTech in Pfizer tako v EU kot v ZDA odobreno za starejše od 16 let.

Družba s sedežem v Mainzu in ameriška skupina pa zdaj cepivo na širšem vzorcu preizkušata tudi pri najmlajših otrocih, starejših od šest mesecev. Prvi otroci v tej študiji so bili cepljeni marca. "Prvi rezultati za pet- do dvanajstletnike naj bi bili na voljo julija, za še mlajše otroke pa septembra. Ocenjevanje traja približno štiri do šest tednov," je dejal Sahin. "Če bo vse, kot mora biti, lahko takoj, ko so podatki ovrednoteni, vložimo vloge za odobritev cepiva za posamezne starostne skupine v različnih državah."

Cepljenje z BioNTechovim cepivom naj bi mlade zaščitilo stoodstotno, prav tako naj bi otroci cepljenje dobro prenašali, poroča krone.at. Šef Pfizerja Albert Bourla je izrazil upanje, da bi šolarje cepili vsaj pred začetkom naslednjega šolskega leta.