Prvi Američani bi lahko bili proti covidu-19 cepljeni že v začetku decembra

Zagotovil je, da bo cepivo varno in učinkovito. "Učinkovitost je skoraj 95-odstotna. Je skoraj popolna zaščita pred pandemijo," je dejal v pogovoru za CNN . Obžaloval je, da je razvoj cepiva postal tako spolitizirana tema. Po njegovem prepričanju je prav politizacija te teme ustvarila pogoje, da se je odnos ljudi do cepiv poslabšal.

Prvi Američani bi lahko bili proti covidu-19 cepljeni že 11. ali 12. decembra, je za CNN dejal Moncef Slaoui , vodja ameriškega programa cepljenja proti covidu-19. Ameriške oblasti so že v nizkem štartu in načrt je, da bodo cepivo na cepilna mesta po državi dostavili že v 24 urah po tem, ko ga bo odobrila Zvezna uprava za hrano in zdravila (FDA). Svetovalna komisija za cepiva pri FDA bo namreč 10. decembra odločala o tem, ali dajo cepivu zeleno luč.

V ZDA se sicer borijo z novim valom okužb. Doslej so sicer zabeležili že več kot 12 milijonov primerov okužb in okoli 255.000 smrti zaradi covida-19, zato ZDA sodijo med države, ki so v pandemiji najbolj prizadete.

Posamezne zvezne države bodo odločale o tem, kdo bo prvi prejel cepivo. Med temi naj bi sicer bile najbolj izpostavljene skupine, torej zdravstveni delavci in starejši. Slaoui meni, da bi lahko po tem scenariju ZDA s cepljenjem dosegle "čredno imunost" do maja, ko naj bi bilo precepljenih okoli 70 odstotkov Američanov.

Ameriška farmacevtska družba Pfizer je s partnersko družbo BioNTech v petek na ameriško upravo za hrano in zdravila vložila prijavo za izredno avtorizacijo cepiva v ZDA. Podatki naprednega testiranja cepiva kažejo, da je 94-odstotno učinkovito tudi pri odraslih nad 65 let starosti. Pfizer upa, da bodo v letošnjem letu proizvedli 50 milijonov doz cepiva in do 1,3 milijarde doz cepiva v letu 2021. Za učinkovito zaščito sta potrebna dva odmerka.

Voditelji G20 za pravičen dostop do cepiva za covid-19

Voditelji 20 najpomembnejših gospodarstev (G20) so se ob koncu dvodnevnega virtualnega vrha zavzeli za pravičen dostop do cepiva proti novemu koronavirusu za vse države. V sklepni izjavi so se zavzeli za sodelovanje pri raziskavah, razvoju, proizvodnji in distribuciji varnega in učinkovitega cepiva, zdravila in diagnostike za covid-19.

V ta namen bodo namenili tudi finančna sredstva, so se zavezali. Globalni pobudi, ki bi omogočila enak dostop do testov, zdravljenja in cepiva za vse, sicer po poročanju nemške tiskovne agencije dpa manjka okoli 4,5 milijarde dolarjev.

Članice G20 so sicer za boj proti pandemiji do zdaj namenile 21 milijard dolarjev (17,7 milijarde evrov), za zaščito svetovnega gospodarstva pa ločeno 11.000 milijard dolarjev (9258 milijard evrov).