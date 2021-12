Prvi dan cepilne akcije presegel pričakovanja

Samo v Kranju so do 19. ure cepili 340 ljudi, v Ljubljani pa več kot 830, po prvi odmerek jih je prišlo 40. Tudi po drugih cepilnih centrih so obiskovalce šteli v stotinah. Velika večina je prišla po poživitveni odmerek, le peščica se je cepila prvič. Cilj cepilne akcije je 80-odstotna precepljenost, a zdravstveni minister priznava, da bo ta mejnik zelo težko doseči. "Vsak dan in vsak odmerek šteje," poudarja. NIJZ je naročil skoraj 50 odstotkov več odmerkov kot običajno, v primeru navala pa bodo sprostili dodatne zaloge.

Samo do 12. ure je v domžalskem zdravstvenem domu ramo nastavilo kar 100 ljudi. Številka, ki je niti zaposleni niso pričakovali, sploh pa ne že opoldne. "Nad odzivom sem kar presenečen, prijetno presenečen. Tako da upam, da bo tudi v naslednjih dneh enak odziv," je povedal Gašper Orehek, pomočnik direktorja za zdravstveno nego v ZD Domžale. Predvsem pa, da bi se jih v prihodnjih dneh čim več končno opogumilo in cepilo prvič. Takšnih je bilo danes le osem, vsi ostali so prišli po poživitveni odmerek. "Treba je malo obnoviti po šestih mesecih, ker sem bil že bolj zgodaj cepljen, da sem zavarovan tako, kot je treba," je povedal eden od njih. icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right Ponekod s cepljenjem nadaljujejo že danes ponoči. Uspeh bo vsak, ki bo prišel na cepilno mesto, pravi zdravstveni minister Janez Poklukar: "Zdravstvo bo naredilo vse, da odpravi sleherni razlog, zaradi katerega se nekdo ne bi mogel cepiti. Se pravi, čakamo in si želimo, da vsi pridejo na prvi, drugi in tretji odmerek." Tudi sam je danes v blejskem zdravstvenem domu prejel poživitveni odmerek. Ravno ta bo namreč ključen v boju z omikronom, ki se tudi v Sloveniji neusmiljeno širi – do danes so ga potrdili že pri 20 osebah, 92 jih je v karanteni. "O omikronu se učimo iz dneva v dan, dobivamo nove podatke. In ta trenutek je nemogoče kaj trdnega napovedati. Samo upamo lahko, da se omikron ne bo odrazil v naših intenzivnih enotah," je dodal. PREBERI ŠE Začeli so se Dnevi cepljenja, Poklukar prejel poživitveni odmerek Tudi v primeru velikega navala bo cepiva dovolj za vse, je še pomiril minister. Cepilna mesta po vsej Sloveniji so za ta teden naročila skoraj 50 odstotkov več cepiva kot običajno. "Je pa res, da imamo z NIJZ dogovor, da v kolikor nam bi ga začelo zmanjkovati, bomo dobili v najkrajšem možnem času novo dostavo. Tako da nas ne skrbi, da bi ga zmanjkalo," še dodaja Orehek. Idealni izkupiček cepilnih dni je 98-odstotna precepljenost starejših od 50 let in 80-odstotna precepljenost populacije. icon-expand Vrsta za cepljenje v UKC MB FOTO: 24ur.com icon-expand