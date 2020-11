Prvi dan testirali 2,5 milijona ljudi, pozitivnih 25.850

Na Slovaškem so že prvi dan množičnega testiranja na novi koronavirus vzeli bris skoraj polovici prebivalcev. Strokovnjaki so sicer še naprej skeptični, da bo "eksperimet" uspel in bo to ključno prispevalo k odpiranju države.

Na Slovaškem sicer menijo, da gre za pomemben projekt, ki ga pozorno spremlja tudi preostali svet, še posebej Evropa, ki je v hudem primežu drugega vala okužb, zaradi česar se države zatekajo k novemu ustavljanju javnega življenja, čeprav bo to prizadelo tako gospodarstvo kot družbo. Vendar se seveda vsi želijo vsi izogniti zlomu zdravstvenega sistema. Slovaški obrambni minister Jaroslav Nad je sporočil, da so včeraj vzeli brise 2,58 milijona Slovakov. Med temi opravljenimi testi je bilo 25.850 ljudi pozitivnih na novi koronavirus, zato so morali v karanteno. Slovaška, država s 5,5 milijona prebivalcev se je sicer odločila testirati čim več ljudi - izjema so le otroci, mlajši od 10 let. Pri projektu sodeluje več kot 40.000 zdravstvenih delavcev, vojska, policija ter množica administrativnih delavcev in prostovoljcev, ki testiranja izvajajo na okoli 5000 lokacijah. Ni jih malo, ki v projekt dvomijo, a premier Igor Matovič je prepričan, da bo to učinkovit pristop. "Svoboda gre z roko v roki z odgovornostjo do najšibkejših - onkoloških bolnikov, drugih bolnikov in starejših," je dejal. Na drugi strani strokovnjake skrbi, da se "eksperimentu" daje preveč teže. Poudarjajo namreč, da gre za testiranje z manj zanesljivimi testi. Slovaška se je več mesecev z virusom spopadala precej učinkovito, potem pa je začelo število okužb naraščati, pristojne pa je predvsem zaskrbelo, da bi se znašli v podobni situaciji kot sosednja Češka, ki zadnja dva tedna beleži največ smrti zaradi covida-19 v Evropi.