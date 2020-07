Prvi potrjen primer okužbe s covid-19 v maternici

Francoski zdravniki so prepričani, da so zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom v maternici, poroča Independent. Obstaja sicer kar nekaj medicinskih zapisov o okužbah novorojenčkov z virusom, a tokrat so zdravniki v bolnišnici Antoine Beclere v Parizu potrdili, da je bil novorojenček okužen že eno uro po rojstvu in zato so prepričani, da se je okužil v maternici.

V študiji, ki so jo objavili v reviji Nature Communications, je zapisano, da so nosečo 23-letnico z vročino in hudim kašljem v marcu sprejeli v bolnišnico. Bila je pozitivna na covid-19, tri dni kasneje pa je s carskim rezom rodila fantka. Eno uro po porodu je bil test pozitiven. Ponovili so ga tri dni in nato 18 dni kasneje in vsi testi so pokazali prisotnost virusa. Raziskovalci so pri novorojenčku odkrili podobne simptome, ki jih opažajo tudi pri odraslih, okuženih s covid-19.

Ostaja pa vprašanje, kako se je zgodil prenos virusa v maternici – morda skozi porodni kanal ali posteljico. Skupaj s kolegi je direktor pediatrije v omenjeni pariški bolnišnici Daniele De Lucaodkril višje vrednosti virusa v posteljici kot v plodovnici in materini krvi. To nakazuje, da bi se lahko virus aktivno množil v celicah posteljice. Bolj podrobne preiskave so pokazale, da se je virus prek materine krvi razširil v posteljico, kjer se je podvojil in povzročil infekcijo pri plodu. Raziskovalci sicer pravijo, da bo treba za bolj zanesljive dokaze opraviti še nadaljnje raziskave.

Kot so zapisali v reviji Nature Communications, so zabeležili prvi dokazan primer prenos okužba skozi posteljico, in sicer v zadnjih tednih nosečnosti. Obstajajo še podobni primeri, a jih je morajo podrobneje preiskati.

V omenjenem primeru sta tako mama kot novorojenček okrevala.

Porodi pozitivnih nosečnic tudi v ljubljanski porodnišnici

Aprila, v času epidemije smo poročali, da sta tudi v ljubljanski porodnišnici rodili dve nosečnici, ki sta bili okuženi z novim koronavirusom, pričakovali pa so že tretjo okuženo porodnico.Za ta namen imajo v porodnišnici pripravljene posebne sobe z zaščitno opremo. Tak porod je zaradi zaščitne opreme, ki jo morata nositi v času poroda babica in zdravnik, nekoliko bolj zahteven kot običajno."Tudi porodnica se včasih ustraši, saj izgledamo kot vesoljci, ampak trudimo se, da porod poteka čim bolj naravno ter na enak način," je takrat dejal Gorazd Kavšek, predstojnik Kliničnega oddelka za perinatologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana.

Glede novorojenčka Kavšek pravi, da trenutna doktrina narekuje, da dojenček ostane skupaj z mamo, ki pa ji dajo natančna navodila za zaščito. Svetuje se tudi dojenje, saj lahko to deluje zaščitno za otroka. Teoretično se lahko virus prenese na dojenčka, a ta verjetnost je z upoštevanjem zaščitnih ukrepov majhna, je še poudaril.

Na informacije, ali so tudi v ljubljanski ali mariborski porodnišnici zaznali primer novorojenčka, ki se je že rodil z okužbo in koliko porodnic, okuženih s covid-19, so že sprejeli, pa še čakamo.