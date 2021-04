Prvi študenti na fakultete v rdeči, večina šele v oranžni fazi

Predstavniki študentov so se danes sestali s predstavniki treh ministrstev, NIJZ in strokovne skupine za covid-19. Po predlogu Strokovne svetovalne skupine bo vlada še ta teden obravnavala spremembe semaforja sproščanja ukrepov, po katerem bi se študenti na vaje in seminarje ter izpite v omejenem številu vrnili v rdeči, v večji meri pa v oranžni fazi. Hkrati pa študenti opozarjajo na "zelo skrb vzbujajoč" odnos MDDSZ pri reševanju socialne problematike študentov.

Na sestanku so se, še posebej zaradi alarmantnih podatkov o duševnem zdravju študentov, ki ga je omejitev gibanja še poslabšala, skušali dogovoriti o čimprejšnji vrnitvi študentov na študij v živo. Prvi študenti bi se tako na fakultete lahko vrnili v rdeči fazi, večina šele v oranžni. Študij bi v oranžni fazi potekal v hibridni obliki, ki bi študentom, ki zaradi različnih razlogov (bolezen, nezmožnost bivanja v študijskem središču, necepljenost …) študiju v živo ne bi mogli prisostvovati, omogočala, da bi na ta način še vedno lahko študirali na daljavo. Predstavniki Ministrstva za zdravje so ob tem poudarili, da bodo za študente omogočili obvezno brezplačno samotestiranje na covid-19, kot je to predvideno za učence in dijake.

"Za takojšnje izboljšanje duševnega zdravja na ŠOS zagovarjamo takojšnjo vrnitev študentov v študijska središča, pri tem pa moramo upoštevati, da ne morejo vsi študenti prisostvovati študiju v živo, zato zagovarjamo vrnitev v hibridni način študija,"je dejal Andrej Pirjevec, predsednik ŠOS, in dodal, da bodo študente, ki se bodo udeležili študija v živo, še naprej spodbujali tako k izvajanju vseh zaščitnih ukrepov kot tudi k samotestiranju. Kljub temu da so predstavniki študentov veseli ponujene roke sodelovanja in pripravljenosti pristojnega ministrstva za odpiranje fakultet, so od pristojnih pričakovali, da se bo študijski proces normaliziral nemudoma. Težko namreč razumejo, da se lahko izobraževalni proces izvaja na osnovnih in srednjih šolah tudi v trenutni epidemiološki situaciji, ob tem pa smo dodatno ta teden priča katastrofalnim podatkom o duševnem zdravju študentov v času omejitve gibanja. Da jih veseli tudi pripravljenost NIJZ in Direktorata za visoko šolstvo tako k takojšnjemu kot tudi sistemskemu pristopu k reševanju problematike duševnega zdravja, so sporočili iz Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) in dodali, da bodo študentske organizacije s pripravo in izvajanjem projektov na tem področju z veseljem sodelovale.

"Skrb vzbujajoč odnos MDDSZ pri reševanju socialne problematike študentov" Zelo skrb vzbujajoč pa je odnos MDDSZ pri reševanju socialne problematike študentov, opozarjajo iz ŠOS-a. Ta teden so bili študenti že deležni negativnega odziva glede povračila manjkajočega prihodka zaradi prepoznega dviga minimalne urne postavke za opravljeno študentsko delo, s čimer MDDSZ nasprotuje uresničitvi sklepa, ki ga je podal Državni zbor Republike Slovenije. Ob takšnem ravnanju po enem letu zaprtih fakultet, skoraj 30-odstotnem padcu obsega študentskega dela v zadnjih 12 mesecih (22-odstotni padec v koledarskem letu 2020) in minimalni pomoči študentski populaciji skozi protikoronsko zakonodajo je pričakovano, da je raziskava NIJZ SI-PANDA pokazala, da vsak četrti mladi med 18. in 29. letom kaže tveganje za pojav resnih depresivnih motenj. Ključna razloga sta pomanjkanje socializacije in slabšanje materialnega položaja, so prepričani na ŠOS.

Na današnjem sestanku je bilo s strani MDDSZ v ospredju naštevanje sprejetih nezadostnih ukrepov, ki so jih bili študenti deležni v času epidemije, bolj kot pripravljenost sprejeti predloge za izboljšanje socialnega položaja študentov. "Pristojno ministrstvo ni želelo slišati ničesar o zagotovitvi nadomestila za izpad dohodkov iz študentskega dela, subvencijo za bivanje pri zasebnikih in za nakup IKT-opreme," so prepričani na ŠOS. Dodali so, da je pristojno MDDSZ prav tako "gladko zavrnilo vse predloge, ki jih v okviru usklajevanja Zakona za urejanje položaja študentov predlaga ŠOS, obenem pa niso pokazali niti pripravljenosti za usklajevanje podanih predlogov". ŠOS med drugim predlaga dvig državnih štipendij, možnost združevanja državnih in Zoisovih štipendij, brezplačni javni potniški promet za študente, zmanjševanje omejitev glede koriščenja subvencionirane študentske prehrane ... MDDSZ tako ne kaže niti najmanjšega interesa za izboljšanje socialnega položaja mladih. "Izjemno razočarani smo nad odnosom MDDSZ pri obravnavi socialnega položaja mladih. Glede na to, da so bile ukrepov za omilitev poslabšanja socialnega položaja zaradi omejevanja gibanja veliko bolj deležne ostale družbene skupine, bistveno manj pa študenti, in da ministrstvo ni pripravljeno prisluhniti predlogom študentov, bomo morali ubrati drug način za pomoč študentom,"je dodal Pirjevec. "Z nadaljevanjem ignorance Vlade RS do težav mladih bodo življenja teh bolj ogrožena, kot so zaradi bolezni covid-19," še opozarjajo.