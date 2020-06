Prvi turisti v Italiji že povzročajo incidente: Nemca skočila v beneški kanal Grande

Incident se je zgodil v sredo popoldne. Dva moška, nemška turista, sta se v bližini mosta Rialto slekla, oblačila sta pustila na bregu in skočila v beneški kanal Grande.

Verjetno je bila voda, zdaj ko se je imela priložnost očistiti, preveč vabljiva, da bi se ji lahko uprla. A v Benetkah veljajo strogi predpisi in prepovedi, med katerimi je tudi prepoved kopanja v kanalu Grande. Moška so opazile oblasti, ki so turista zaradi kršenja mestnega odloka takoj oglobile. Skupaj sta za plačilo globe odštela 700 evrov.

Iz slavnih beneških kanalov so se zaradi karantene, ki je ustavila javno življenje, umaknili motorni čolni in razni vodni taksiji, onesnaženje pa se je močno zmanjšalo. Prvič po več letih je voda v kanalih znova čista, tja pa so se vrnile tudi majhne ribe. Tudi kakovost zraka se je v Benetkah močno izboljšala.

Številni uporabniki družbenih omrežij so se ob tem strinjali, da je karantena naravi omogočila, da se "resetira" in si znova opomore. Eden od njih je zapisal: "Edina stvar, ki mi daje upanje, je, da senarava zelo hitro odziva. Čista voda v Benetkah. Delfini ob obalah. Več ptic in manj avtomobilov. Manj onesnaženja. Velika lekcija za nas. Lahko rešimo planet, če ukrepamo zdaj".