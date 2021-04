Prvi vikend brez policijske ure ulice samevale. 'Navadili smo se na rutino'

Ura je bila nekaj minut pred deseto zvečer, ko smo se izpred naše medijske hiše odpravili v središče Ljubljane. Na cesti prav velike gneče ni bilo, videli pa smo taksiste in avtobuse, vsake toliko tudi kakšen avtomobil. Z ekipo smo brez težav parkirali tik ob Slovenski cesti in se sprehodili po Čopovi, ki je bila prazna.

Se pa pozna, da velja precej drugih varnostnih omejitev. Prepovedano je zbiranje, gostinski lokali so zaprti. Nekatere ulice so bile povsem prazne. Ko je bila ura že krepko čez 23.00 so bile ulice večinoma zapuščene. Le redko je mimo nas prišel kakšen sprehajalec ali kolesar."Podobno je kot prej, ker smo se navadili na to rutino in meni se zdi, da ne predstavlja nobene razlike," je dejal eden od mimoidočih. Nekaj več dela pa imajo taksisti in dostavljavci hrane.

Precej bolj živahno je bilo na bencinski črpalki. Zaposleni pravijo, da so odpravo omejitve gibanja ponoči takoj zaznali. "To, da zdaj ni več policijske ure, se zelo čuti. Ko je policijska ura še bila do devetih, je bilo bo tej uri tudi konec prometa. Odkar pa ni več policijske ure, so pa stranke prisotne celo noč," je povedalaNeža Badaličs Petrola na Celovški.