Prvič po 26. juniju ena oseba s covidom-19 na intenzivnem oddelku

Potem ko so podatki za soboto pokazali, da nihče od okuženih z novim koronavirusom ne potrebuje intenzivne terapije, se je stanje v nedeljo očitno poslabšalo. UKC Ljubljana je na Twitterju sporočil, da je zaradi covida-19 hospitaliziranih 15 pacientov, eno osebo so sprejeli na intenzivnem oddelku. Nazadnje je oseba potrebovala intenzivno terapijo 26. junija.

Največ okužb z novim koronavirusom so do zdaj potrdili v Ljubljani, skupaj 319, od tega eno v soboto. Sledita Šmarje pri Jelšah s 174 okužbami in Ljutomer, kjer so do zdaj potrdili 137 primerov.

Domova starejših občanov v Hrastniku in Metliki zaprli za obiske

Zaradi nevarnosti okužbe z novim koronavirusom so za obiskovalce znova zaprli domova starejših v Hrastniku in Metliki. V Hrastniku so namreč minuli konec tedna potrdili okužbo pri eni od zaposlenih, v Metliki pa so se za ta ukrep odločili zaradi pojava nove okužbe v občini.

V Hrastniku so bili v petek obveščeni, da je bil pri eni od zaposlenih test pozitiven. Kot je povedal direktor doma Drago Kopušar, so se takoj povezali s pristojno epidemiologinjo in domskim zdravnikom ter določili osnovne ukrepe za organizacijo dela in življenja v domu.

Delavko so takoj izločili iz delovnega procesa, pri vseh stanovalcih in delavcih pa spremljajo zdravstveno stanje. Kot je Kopušar danes povedal za STA, so razmere trenutno stabilne. Konec tedna so stanovalcem, pri katerih so se pojavile spremembe počutja ali povišanje temperature ter tistim, ki so bili z njimi v sobi, odvzeli najmanj 13 brisov, trenutno pa še čakajo na rezultate.

Do nadaljnjega so v hrastniškem domu prepovedani obiski in vse aktivnosti, stanovalci pa se morajo zadrževati v svojih sobah oziroma v svojem nadstropju.