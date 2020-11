Obup gostincev: 'Prvič v življenju nimam rešitve. Nimam ideje, kako naprej'

Ukrepi šestega protikoronskega paketa za pomoč gospodarstvu, ki med drugim prinašajo delno kritje fiksnih stroškov in oprostitev najemnin, če je lastnik država ali lokalna skupnost, niso dovolj, so prepričani gostinci in turistični delavci. V sekciji za gostinstvo in turizem gospodarske zbornice napovedujejo črn scenarij, v prihodnjih tednih bo po njihovem vedno več gostincev prisiljeno zapreti svoje obrate. Čeprav je država v nov paket vključila tudi ukrep delnega kritja fiksnih stroškov, je to manj kot kaplja v morje, se jezijo gostinci. Prepričani so, da se vlada norčuje iz njihovih življenj.