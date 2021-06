Prvo križarjenje v Severni Ameriki od začetka pandemije ni minilo brez okužb

Križarka Celebrity Millenium s 600 potniki in 650 člani posadke je v soboto odplula s karibskega otoka St. Maarten na sedemdnevno križarjenje, med katerim se je ustavila tudi na Barbadosu, Arubi in Curacau.

Kot so sporočili iz družbe za križarjenje Royal Caribbean, sta bila dva potnika iz iste sobe pozitivna na obveznem testu ob koncu križarjenja. Oba sta brez simptomov in sta trenutno v izolaciji.

V družbi so poudarili, da na ladji veljajo strožja pravila od smernic ameriških zdravstvenih oblasti, saj so morali vsi potniki pred vkrcanjem pokazati potrdilo o cepljenju in negativni test. Ameriški center za preprečevanje bolezni CDC zahteva, da je na turistični križarki cepljenih več kot 95 odstotkov potnikov in članov posadke.

CDC je 14. marca lani prepovedal vsa križarjenja, da bi preprečili širjenje novega koronavirusa. Do prepovedi se je virus že pojavil na več ladjah.