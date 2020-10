Preveč energične pse vodnike prešolali za odkrivanje covida-19

Ivan, Maple in Spencer so trije dve leti stari vajenci za pse vodnike. Vzredila jih je britanska humanitarna organizacija Guide Dogs, ki pse vzreja in usposablja za pomoč slepim in slabovidnim. A ko so ti trije nadebudneži odraščali, se je pokazalo, da niso najbolj primerni za vodenje slepih in slabovidnih ljudi, saj so se prevečkrat zamotili, vohljali naokoli in bili nasploh preveč energični.

Toda njihovi vzgojitelji so vedeli, da bi lahko to njihovo energičnost in ljubezen do najrazličnejših vonjav izkoristili za kakšen drug, prav tako zelo plemenit namen. Tako so trije štirinožni prijatelji zamenjali karierno pot in se zdaj pri organizaciji Medical Detection Dogs usposabljajo za službo, ki jim je bolj pisana na kožo.

Če bodo Ivan, Spencer (oba mešanca med labradorcem in zlatim prinašalcem) in Maple (mešanec med labradorcem in navadnim kodrom) usposabljanje uspešno končali, se bodo pridružili boju proti novem koronavirusu in postali del britanske elitne pasje ekipe za prepoznavanje covida-19.