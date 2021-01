Dunajski dečki pomagajo pri urjenju psov za iskanje okuženih s koronavirusom

Zbor Dunajskih dečkov, eden najbolj znanih pevskih zborov na svetu, sodeluje pri urjenju psov slednikov za odkrivanje oseb, okuženih z novim koronavirusom. 130 dečkov in njihovih skrbnikov si je danes nadelo masko, v katero so deset minut dihali. Maske so nato neprodušno zaprli in predali Centru za urjenje vojaških psov.

Vse sodelujoče so testirali s PCR-testi. Ko pa bodo znani rezultati, bosta psa slednika z vohanjem mask odkrivala prisotnost novega koronavirusa. Psi sledniki, ki imajo izostren voh, lahko namreč zaznajo vonj okužene osebe, tudi če ta nima simptomov. S PCR-testi pa bodo ocenili zanesljivost psov.