Kraje psov med pandemijo skokovito narasle

To je nedavno izkusila tudi Lady Gaga, ko so ugrabili njena francoska buldoga in celo streljali na sprehajalca psov. V Veliki Britaniji se je v zadnjem letu število tovrstnih kaznivih dejanj potrojilo, ocenjujejo borci za pravice živali. Med samoizolacijo ali karanteno so kosmatinci postali še bolj iskani, saj preženejo osamljenost in nudijo uteho. Nepridipravi pa ranljivost izkoriščajo in s psi mastno služijo. Najpogosteje jih prodajo drugim lastnikom ali podjetnim rejcem, nekateri štirinožci pa končajo tudi na pasjih borbah.