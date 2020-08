Putin: Rusija postala prva država, ki je registrirala cepivo proti covidu-19

Rusko cepivo proti novem koronavirusu je razvil raziskovalni inštitut Gamaleja v sodelovanju z ruskim minstrstvom za obrambo. Predsednik Vladimir Putin je sporočil, da so cepivo registrirali in tako postali prva država, ki je to storila. Klinično preizkušanje cepiva se je začelo 18. junija, 38 sodelujočih prostovoljcev pa je razvilo imuniteto.

Putin je prosil ministra za zdravje Mihaila Muraška , da ga še naprej obvešča o dogajanju okoli cepiva, ob tem pa je dodal, da vedo, da deluje in da zagotavlja imuniteto. Muraško je sicer že napovedal, da bodo s cepljenjem začeli oktobra , prvo pa bodo na vrsti zdravstveni delavci in učitelji.

Hitra identifikacija in izolacija izbruhov novega koronavirusa s pomočjo testiranja in kontaktnega sledenja bo ključna za uspeh ali neuspeh Švedske v naslednji fazi pandemije, je njihov glavni epidemiolog Anders Tegnell dejal v intervjuju. " Ključno bo, da čim prej ugotovimo, kaj bi lahko predstavljalo novo žarišče in to ustavimo," je dodal Tegnell. Poudaril je, da to pomeni, da je treba imeti vzpostavljen učinkovit način testiranja.

Kot najbolj obetavno se je izkazalo cepivo, ki ga razvijajo britanski raziskovalci. V ZDA se je prav tako že začela zadnja faza testiranja cepiva, ki ga njihov Nacionalni inštitut za zdravje razvija s podjetjem Moderna. Cepivo je v prvih fazah pokazalo obetavne rezultate, v tretji in najobsežnejši stopnji testiranja pa bo 30.000 prostovoljcev prejelo prave in placebo odmerke, znanstveniki pa bodo pozorno spremljali obe skupini – v kateri se bo pojavilo največ okužb ter kakšne morebitne stranske učinke bi lahko imelo cepivo. Direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je sicer predvidel, da bi bilo lahko cepivo širše dostopno v ZDA šele sredi leta 2021.

Tegnella skrbi predvsem to, da ne poznajo razloga za velik upad števila primerov v juliju. Dejal je, da to ni povezano s poletnimi počitnicami ali kakršnimikoli ukrepi, ki so jih sprejeli. "Ta prelom se je zgodil kar nekaj časa po začetku počitnic. Mislimo, da ima vedno večja imunost populacij nekaj s tem, a v celoti ne razumemo, zakaj takšen upad,"je dodal.

V zadnjem tednu so sicer v državi zabeležili rahel poskok novih primerov v starostni skupini med 19 in 30 let, kar se dogaja v več državah po Evropi. Tegnella te številke ne skrbijo, saj pravi, da so obvladljive. V prihodnosti ne pričakujejo drugega vala, ki bi bil tako hud kot prvi, epidemiolog pa je prepričan tudi, da bodo ukrepi, sprejeti na lokalni ravni, prihodnost v večini držav.

Po svetu so sicer potrdili že več kot 20 milijonov primerov novega koronavirusa, umrlo pa je 736.000 ljudi. Najhuje je v ZDA, kjer so zabeležili več kot četrtino vseh primerov in največ smrtnih žrtev. Sledi Brazilija s tremi milijoni primerov, Indija z 2,2 milijona in Rusija z 900.000 primeri. Da je število primerov s pet zraslo na deset milijonov, je trajalo 38 dni, medtem ko je vzelo dva tedna manj, da je število doseglo 15 milijonov.