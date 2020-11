Racije hrvaške policije v nočnih klubih: med 170 gosti tudi okužena oseba

Policisti zagrebške policijske uprave so v petek v sodelovanju z državnim inšpektoratom in inšpekcijsko službo zagrebškega območnega urada civilne zaščite preverili, kako se ukrepov proti širjenju nalezljive bolezni držijo v nočnih lokalih, ki so (do danes) pri naših sosedih še vedno lahko obratovali do polnoči in ob omejitvi zbiranja do 50 oseb.

Kot so sporočili v izjavi za javnost, so v enem od lokalov na območju Maksimira legitimirali 61 oseb. Ugotovili so tri kršitve 16. člena Zakona o osebni izkaznici, ki govori o tem, da je vsaka polnoletna oseba dolžna pokazati dokument uradni osebi in da se tega ne sme prenašati na drugo osebo. Zaradi žaljenja in napada na uradno osebo pa so policisti proti 33-letnemu moškemu uporabili prisilna sredstva.

V lokalu so ugotovili tudi prekoračenje delovnega časa, kršitve glede dovoljenega števila gostov in premajhno razdaljo med mizami, zato so objekt za 30 dni zaprli. Zoper odgovorno osebo, torej lastnika lokala, bodo po končani preiskavi vložili kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja širjenja in prenašanja nalezljive bolezni po 180. členu Kazenskega zakonika.