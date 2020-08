Rast okužb v Zahodni Evropi, Italija zagrozila Ryanairu s prepovedjo letenja

Skupno število okužb s koronavirusom po svetu je preseglo 19 milijonov. V Evropi se ponekod že soočajo z drugim valom epidemije. Po ponovnem izbruhu virusa na Balkanu število novih primerov narašča tudi v Zahodni Evropi. Nemčija, Francija in Španija so zabeležile več kot 1000 okuženih. Italija, kjer razmere glede virusa ostajajo stabilne, pa je nizkocenovniku Ryanairu zagrozila z odvzemom dovoljenja za letenje v državi, če bo še naprej kršil ukrepe italijanske vlade.

V Franciji so v sredo potrdili 1695 novih okužb z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah, kar je največ v enem dnevu od konca maja. Sreda je bila tudi sedmi dan zapored z več kot 1300 okužbami, čemur v Franciji niso bili priča že od konca aprila, ko je v državi veljala karantena. Avgusta v Franciji beležijo v povprečju 1222 okužb z novim koronavirusom dnevno, kar je skoraj za trikrat več kot julija, ko so v povprečju potrdili 435 novih okužb. Aprila, ko je bila pandemija covida-19 v Franciji v največjem razmahu, so beležili 2585 okužb na dan. Pristojne francoske oblasti so v sredo še sporočile, da je v zadnjem dnevu za covidom-19 umrlo devet ljudi, skupno pa več kot 30.300. Francija se tako po številu smrtnih žrtev uvršča na sedmo mesto na svetu. Zaradi ponovnega naraščanja števila okužb ponekod na lokalni ravni znova veljajo strogi ukrepi za zajezitev virusa. Tako je v mestu Lille v bližini meje z Belgijo od ponedeljka obvezno nošenje zaščitnih mask na prostem. Maske so na prostem obvezne tudi v severni regiji Mayenne ter turističnih destinacijah Biarritz, Saint-Malo in Le Touquet. V Franciji je sicer obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih, v petek pa je vlada dala dovoljenje lokalnim oblastem, da lahko tudi same uvedejo obvezno nošenje mask. Ker se številni Francozi odpravljajo na dopust, je povpraševanje po testiranju v prestolnici ogromno. Prebivalci v dolgih kolonah čakajo pred laboratoriji v Parizu, nekateri čakajo tudi en teden, da pridejo na vrsto.

icon-expand Španija, ki je poleti priljubljena turistična destinacija Evropejcev, zaradi virusa letos beleži katastrofalno sezono. FOTO: AP

V Nemčiji prvič po več tednih več kot 1000 okužb, v Španiji dnevni rekord V Nemčiji so v sredo prvič po več tednih zabeležili več kot 1000 novih okužb z novim koronavirusom. Virus so potrdili pri skupno 1045 ljudeh, so danes sporočile pristojne oblasti. Glede na trenutno oceno en okuženi prenese virus na približno še enega človeka. Stopnja širjenja sicer temelji na stanju v državi pred nekaj več kot tednom dni. V Nemčiji se v zadnjem času trudijo preprečiti vnose novega koronavirusa iz tujine. Predele z višjim številom okužb oblasti uvrstijo na seznam rizičnih območjih, pri katerih je ob povratku v domovino potreben ali negativen test na koronavirus ali pa 14-dnevna karantena. Potem ko je prejšnji teden Nemčija na seznam uvrstila tri španske regije, je v sredo nanj dodala še širše območje mesta Antwerpen v Belgiji. Število okuženih je namreč preseglo 50 primerov na 100.000 prebivalcev. V Španiji so odkrili 1722 novih okužb, kar je največji porast od konca karantene junija. V uradno statistiko sicer niso vključeni podatki iz dveh regij.

icon-expand V Franciji so zaradi porasta okužb ponekod znova predpisali nošenje maske na prostem. FOTO: AP

Na Kitajskem dnevno testirajo 4,84 milijona prebivalcev Na Kitajskem, kjer je virus sprva izbruhnil, so odkrili 37 okuženih s simptomi, 20 pa jih je asimptomatskih. Novih smrtnih žrtev niso zabeležili. Kitajska je sicer v zadnjih tednih močno povečala obseg dnevnega testiranja. Do konca julija so dnevno testirali 4,84 milijona prebivalcev. Pri tem je sodelovalo skoraj 5000 zdravstvenih ustanov. V zaporu v Arizoni s koronavirusom okužena skoraj polovica zapornikov V enem od zaporov v ameriški zvezni državi Arizona so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri več kot 500 zapornikih, kar je skoraj polovica vseh. Okuženi zaporniki v zaporu Whetstone v Tucsonu so ločeni od ostalih in imajo primerno zdravstveno oskrbo, so sporočile pristojne zdravstvene oblasti. Kot so dodali, se bodo lahko med ostale zapornike vrnili šele, ko bodo testi pokazali, da niso več okuženi. Pandemija covida-19 je močno prizadela ameriške zapore, v katerih je skupno okoli 2,3 milijona zapornikov. V zaporniških celicah je namreč težko zagotavljati ustrezno medsebojno razdaljo, poleg tega se v zaporih soočajo s pomanjkanjem zaščitne opreme in zdravstvenega osebja. V Arizoni s 7,3 milijona prebivalcev so do zdaj zabeležili več kot 180.000 okužb z novim koronavirusom, od tega 1429 v zaporih, kjer je covid-19 zahteval tudi sedem smrtnih žrtev. Najhuje je sicer v zvezni državi Kalifornija, od koder poročajo o 51 umrlih za covidom-19 med zaporniki. Od tega je 22 zapornikov umrlo v zloglasnem zaporu San Quentin severno od San Francisca.

icon-expand Ryanair se naj ne bi držal ukrepov, ki jih je sprejela italijanska vlada, kar pa v podjetju zanikajo. FOTO: Shutterstock