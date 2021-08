Ravnatelj OŠ Prebold zaradi svojih stališč glede covida-19 na zagovoru

Opremljena s transparenti se je večja skupina oseb, ki menijo, da so retorika in dejanja aktualnega ravnatelja Petra Žureja ne le umestna, temveč celo zgledna, utaborila pred zaprtimi vrati in pozivala proti njegovi razrešitvi.

Tako namreč zahteva šolska inšpekcija, ki je glede neupoštevanja ukrepov do zdaj prejela že dve prijavi, tako od enega izmed staršev kot od šolskega sindikata. "Zato bomo danes to zadevo obravnavali, poslušali stališče ravnatelja in se potem odločili, kako naprej," je pojasnil Marjan Golavšek, predsednik Sveta zavoda OŠ Prebold.

Gre sicer za ravnatelja, ki je, spomnimo, marca letos v pismu od ministrstva za šolstvo med drugim terjal znanstvene dokaze o virusih kot povzročiteljih bolezni. A je ob tem, kot kaže, pozabil, da bi to lahko vprašal kar osmošolce, ki se po učnem načrtu pri pouku biologije naučijo, da nekatere zajedavske bakterije, živali in virusi povzročajo bolezni.

Ravnatelj je od ministrstva zahteval tudi dokaze o prenosu virusa ter varnosti in učinkovitosti rabe razkužil, mask in drugih ukrepov. Prav tako so ga zanimale zanesljivost testiranja ter študije o varnosti in učinkovitosti cepiv.