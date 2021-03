Ravnatelj velenjske šole: S cepljenjem bomo nadaljevali

Neuradno smo izvedeli, da se še na več šolah soočajo z bolniškimi odsotnostmi. Kot poudarjajo strokovnjaki, so takšne reakcije po cepljenju s cepivom AstraZenece povsem običajne. V torek so cepili tudi večino učiteljev na OŠ Notranjski odred Cerknica, kjer naj bi več učiteljev po cepljenju imelo reakcijo, zato v sredo in četrtek niso prišli na delo.

Čeprav so starše o odpadlem pouku obvestili šele včeraj okoli 19. ure, ravnatelj pravi, da so bili zelo razumevajoči. "Organizirali smo nujno varstvo za otroke od 1. do 3. razreda, v šolo sta prišla dva učenca," je povedal Kukovec.

Kot smo poročali, je na velenjski osnovni šoli Mihe Pintarja Toleda, kjer so cepili dve tretjini učiteljev, danes odpadel pouk, saj jih je zaradi reakcije na cepivo 26 bolniško odsotnih. "Eden od učiteljev je sicer sporočil, da je reakcija že izzvenela in da bi danes že lahko prišel delat, ostali pa se še slabo počutijo," nam je zjutraj povedal tamkajšnji ravnatelj Sebastjan Kukovec . Dejal je še, da zaposleni večinoma poročajo o visoki vročini (39 stopinj Celzija), vrtoglavici in glavobolu.

Reakcije na cepivo lahko trajajo od 16 do 22 ur po cepljenju

Po vsakem cepivu se lahko pojavijo nezaželeni učinki. Najpogostejši so lokalni učinki na mestu cepljenja, temu se lahko pridružijo splošno slabo počutje ter bolečine v mišicah in sklepih, pri približno desetih odstotkih pa tudi vročina. Te težave lahko trajajo od 16 do 22 ur po cepljenju in postopoma izzvenijo, je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnila Mateja Logar. Kot je povedala, so bili s tem cepivom v velikem številu cepljeni zdravstveni delavci in med njimi niso zaznali nobenih resnih neželenih učinkov. Po trenutnih podatkih je cepivo učinkovito in varno, zagotavlja Logarjeva.

Sicer je sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) zaradi zaustavitve cepljenja s tem cepivom v več državah Evrope izrazil pomisleke in pozval, naj se nemudoma "javno in enoznačno opredeli glede varnosti cepiva proti covidu-19 podjetja AstraZeneca". Tudi minister za zdravje Janez Poklukar se je v oddaji 24UR ZVEČER odzval na zaskrbljenost šolnikov glede te zadeve. Dejal je, da razume pomisleke stroke vzgoje in izobraževanja glede cepljena s cepivom AstraZeneca:"A tako kot sam razumem stroko na področju izobraževanja, pričakujem, da tudi oni ta trenutek razumejo, da zdravstvena stroka ta trenutek meni, da nimamo razloga, da prenehamo s cepljenjem. Če se opiramo na stroko, ji moramo verjeti tako takrat ko zdravimo infarkt, kot takrat, ko cepimo."