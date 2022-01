Ravnatelji lahko na delo vpokličejo tudi nekdanje, že upokojene sodelavce

Medtem ko je bilo še pred štirinajstimi dnevi, ko je število karanten doseglo vrh, v karanteni nekaj manj kot 50.000 osnovnošolcev, se je to število po novem vladnem odloku prejšnji petek spustilo na nekaj manj kot 5.500 karanten. A to še zdaleč ne pomeni, da so razmere v šolah rožnate, saj zbolevajo tako učitelji kot učenci.

Šolsko ministrstvo je zato šolam sinoči prižgalo zeleno luč za vpoklic upokojenih učiteljev za pomoč pri delu povsod tam, kjer kadra zaradi okužb z novim koronavirusom kronično primanjkuje.

Na Osnovni šoli Prežihov Voranc kadrovske luknje za zdaj še uspejo krpati, a bodo, če bo treba, razmislili tudi o vpoklicu upokojenih nekdanjih sodelavcev, je pojasnil tamkajšnji ravnatelj Marjan Gorup.

Šolski delavci obvezani tudi k opravljanju dela, ki ne ustreza njihovi izobrazbi

Ista okrožnica še nalaga ravnateljem, da smejo v razrede začasno napotiti tudi sodelavce, ki niso učitelji oziroma obvezuje šolske delavce, da morajo v izrednih razmerah opraviti tudi delo, ki ne ustreza njihovi izobrazbi. Da je trenutno sam način organizacije izziv, pravi ravnateljica Osnovne šole Danile Kumar Mojca Mihelič.

"Smo ujetniki lastne izjave, smo govorili, da bodo šole zadnje, ki jih bomo zaprli. Ampak smo pa v stanju, ko so šole odprte, ampak pouk teče zelo slabo," je dodal Gorup.