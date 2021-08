Ravnatelji: Okrožnica je podlaga za ukrepanje, a upamo, da nam po skrajnih ukrepih ne bo treba posegati

Kot smo poročali v torek, so vzgojno-izobraževalni zavodi včeraj prejeli okrožnico šolskega ministrstva, v kateri je jasno opredeljeno, da je pogoj PCT za zaposlene na področju vzgoje in izobraževanja obvezen, kar pomeni, da morajo tisti, ki niso cepljeni ali prebolevniki, vsak teden na obvezno testiranje.

Ravnatelji so okrožnico dobro sprejeli in jo načeloma podpirajo, predvsem zato, ker, kot pravijo, je "neka podlaga za ukrepanje". Daje jim namreč tudi zakonsko možnost, da ukrepajo zoper delavca, ki ne upošteva oziroma izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja. Ravnatelji sicer upajo, da jim po tako skrajnih ukrepih, kot je odpoved delovnega razmerja, ne bo treba posegati.

"Končno, a približno eno leto prepozno. Zdaj imamo navodila, kako ravnati, in pojasnila, zakaj je treba tako ravnati. To je tisto, kar smo ravnatelji želeli," je za STA dejal Gregor Pečan iz združenja ravnateljev. Kot je dodal, ni pravnik, a predvideva, da so okrožnico pripravili pravniki. Ravnatelji pa imajo tako zdaj navodilo oz. pojasnilo in pravne utemeljitve, kako ravnati, če zaposleni ne izpolnjujejo pogoja PCT. Ob tem je sicer pripomnil, da naj bi, kot je slišal, nekateri pravniki že ugotavljali, ali je okrožnica oz. ali so dana navodila v skladu z delovnopravno zakonodajo. "A to ni stvar ravnateljev," je jasen. Okrožnico bodo osnovnošolski ravnatelji spoštovali, saj so dolžni tako ravnati, je še dodal.

V vrtcih testiranj že vajeni

Predsednica Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije in ravnateljica Vrtca Medvode Romana Epih pa je za 24ur.com pojasnila, da se v vrtcih testirajo že od maja, tako da so testiranja že navajeni. Kot je pojasnila, imajo vrtci testiranje organizirano na določenih lokacijah, kamor pošljejo seznam zaposlenih, tam pa nato seznam potrdijo in jim sporočijo, ali so zaposleni bili na testiranju ali ne. "Bilo je veliko pogovorov. Na mizi sem imela tudi opomin pred odpovedjo delovnega razmerja, a smo se dogovorili," je povedala in dodala, da je v njihovem vrtcu od 123 zaposlenih 50 cepljenih, 40 pa jih ima še status prebolevnika, medtem ko so se ostali enkrat tedensko dolžni testirati. "Tak način preverjanja velja že nekaj časa, bo pa zanimivo, če bo uvedeno samotestiranje," je povedala.