Ravnatelji osnovnih šol predlagajo samotestiranje učencev doma

Ravnatelji osnovnih šol so na predstavitvi poteka samotestiranja na novi koronavirus za učence tretjega triletja predlagali, da bi se učenci testirali v domačem okolju in ne v šoli, je povedal predsednik združenja ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregor Pečan. Začetek samotestiranja sicer še ni znan.

Po Pečanovih besedah so ravnatelji opozorili na neustreznost izvajanja testiranja v šolah in predlagali, da bi se učenci testirali doma, tudi zato, ker je do zdaj izražen interes za samotestiranje majhen – gre za okoli petino učencev. Kot je opozoril, to prinaša številne težave, med drugim tudi stigmatizacijo tistih, ki se bodo testirali, pa tudi tistih, ki se ne bodo. Ravnatelji so opozorili tudi na to, da bo veliko izvedbenih problemov, ti pa se po šolah v različnih okoljih tudi precej razlikujejo. Sprašujejo se tudi, ali bo testiranje posegalo v pouk in kako bo organizirano delo, medtem ko se bodo eni testirali in drugi ne.

icon-expand Covid test otrok FOTO: Dreamstime

Pečan je še opomnil, da je pred začetkom samotestiranja v šolah treba zbrati poimenska soglasja, časa za to pa da bo zelo malo. V osnovnih šolah namreč še čakajo na okrožnico ministrstva z navodili in terminom začetka testiranja. Kdaj se bo to začelo, za zdaj namreč še ni jasno.

Kot je na današnji vladni novinarski konferenci pojasnila vodja posvetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravjeMateja Logar, trenutno namreč čakajo dovoljenje Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), ki validira test. Validacija naj bi bila zaključena v nekaj dneh, kar pomeni, da bi lahko v petek imeli izobraževanja glede testiranja na šolah, potem pa bi se lahko dijaki začeli samotestirati. Na ministrstvu za zdravje so zaSTA pojasnili, da JAZMP validira vse teste, ki pridejo v državo, saj so standardi EU in držav članic različni, v našem primeru so višji od evropskih. Ob vprašanju, kako to, da testov niso validirali na podlagi posameznega testa še pred prihodom celotne pošiljke, ki je v prejšnjem tednu tudi zamujala, pa so dodali, da bi verjetno zelo težko prej prejeli posamezen test, saj da so morali dobavo organizirati na hitro. Pričakuje se, da bo JAZMP validacijo končala ta teden. Skupno 300.000 testov kitajskega proizvajalca Joysbio (Tianjin) Biotechnology, ki so v četrtek prispeli v državni logistični center Roje, je Slovenija kupila preko skupnega razpisa EU.