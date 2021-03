Ravnatelji v trenutnih razmerah kritični do izvedbe NPZ in šolskih tekmovanj

Kot je na vladni novinarski konferenci pojasnil predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev Gregor Pečan, po dobrem mesecu in pol, odkar so se šolarji po precej dolgem obdobju šolanja na daljavo vrnili v šolske klopi, počasi dobivajo informacije o posledicah, ki so zaradi tega nastale.

Med učenci opažajo nižjo raven znanja kot v podobnih časovnih obdobjih v preteklih letih. A po njegovih besedah "ni vse tako črno, kot so si nekateri drznili govoriti o izgubljenih generacijah". Bo pa potrebnega precej dodatnega dela in prilagoditev strategije pri načrtovanju doseganja standardov, ki so določeni v učnih načrtih, je opozoril. To po njegovih besedah delajo na vseh šolah prek preverjanj znanja. "Treba bo zelo dobro načrtovati, kako bomo letos in v naslednjih šolskih letih posanirali nastalo škodo in spravili generacije na raven, kot si jo želimo," je dodal.