Ravnatelji zaskrbljeni: Še vedno ne vemo, kako bo 1. septembra stekel pouk

Po besedah Karmen Cunder iz Združenja ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva so jih na sestanku seznanili, da se bo tudi v prihajajočem šolskem letu izvajalo prostovoljno samotestiranje dijakov in osnovnošolcev zadnje triade na okužbo z novim koronavirusom. Potekalo bo podobno kot konec prejšnjega šolskega leta, le da je tokratni predlog, da bi teste za samotestiranje lahko prevzeli v lekarnah, je po sestanku dejala Cundrova.

Govorili so tudi o testiranju tistih učiteljev in profesorjev, ki ne niso cepljenju proti covidu-19, pri čemer pa po njenih navedbah niso dobili podatka o tem, kdo bo izvajal testiranje, niti kdo bo teste plačal. Opozorila je, da šole in vrtci nimajo sredstev, da bi lahko krili stroške testiranj svojih zaposlenih, zlasti če je v kolektivu 30 ali 40 odstotkov necepljenih. Podatka, koliko zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je cepljenih proti covidu-19, sicer nima.

So pa predstavnike ministrstva pozvali, naj v prihodnjem šolskem letu zagotovijo, da bodo navodila natančna in naj pridejo pravočasno, "in ne v petek ob 15. uri za ponedeljek ob 6. uri". Hkrati so jih pozvali, naj bodo ukrepi zakoniti in premišljeni. Starši namreč zaradi ukrepov potem vršijo pritisk na vodstva šol.

Po njenih besedah pa niso dobili informacije, kako bo potekal pouk v prihodnjem šolskem letu in kaj se glede tega zahteva od šol. Tako pričakujejo, da bodo dobili jasne informacije, kako bo 1. septembra stekel pouk, ne pa "modele A, B, C".