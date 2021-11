Ravnatelji: Želimo si, da bi bil ukrep samotestiranja v šolah bolj premišljen

"In morda je točno to napaka, ker nas jemljejo kot nekaj samoumevnega, saj nas niti ne sprašujejo več, kaj si mislimo."

Navodil, kako naj se testiranje v šolah od ponedeljka sploh izvaja, še nimajo, sestanek s predstavniki ministrstva pa je predviden za danes. Je to dovolj zgodaj, da se v šolah pripravijo na samotestiranje otrok? Vajeni so tudi poznejših sestankov in okrožnic tik pred zdajci, je dejal Pečan in dodal, da nekako vedno uspejo rešiti in izvesti vse.

Staršem zato sporočamo, naj vsi pristopijo z obilico razumevanja in naj vsi pogledajo, v kakšni situaciji smo se znašli in živimo.

Toda kaj se bo zgodilo takrat, ko bodo imeli primere staršev, ki ne bodo otroku dovolili nositi maske, samotestiranja v šoli. Kaj bodo storili? Bo lahko učenec še naprej obiskoval pouk v šoli? Se lahko zgodi, da bo moral na šolanje na daljavo? Pečan je odgovoril, da tega ne bodo storili, bodo pa te učence na žalost morali oddaljiti od ostalih učencev. "Se pravi, morajo med seboj imeti vsaj meter in pol razdalje. In dobro bi bilo, če se starši, ki svojim otrokom ne dovolijo nositi maske, zavedajo, da s tem v bistvu sami stigmatizirajo svojega otroka, ker smi mi na šolah dolžni preprečevati stike s tem otrokom in skrbeti, da je ves čas na razdalji, da se ne druži z drugimi."

Pečan je dejal, da bodo v ponedeljek samotetsiranje nekako že zmogli, saj jim ne preostane drugega. Mlajšim učencem bodo asistirali in pomagali, saj je opozoril, da so pristojni prezrli, da je na navodilih za uporabo testov navedeno, da test lahko sami uporabljajo otroci starejši od 14, pri nekaterih celo od 15 let. Do takrat pa potrebujejo asistenco in jim mora nekdo pomagati.

"Tako je tukaj nemogoče govoriti o samotesiranju, ampak o testiranju. In seveda je tukaj velik problem, da so starši danes zelo občutljivi, kar je vsekakor njihova pravica, saj posegamo v integriteti otroka s strani nepooblaščene in neustrezno izobražene osebe. To je seveda problematično." Pečan je za konec dodal, da bodo testiranje vsekakor izvedli, saj si vsi želijo doseči isti cilj: ustaviti širjenje epidemije in zaživeti v normalnem, običajnem okolju.