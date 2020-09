Ravnateljica pojasnjuje: Deklica, ki se je onesvestila, ni nosila maske, niti ni astmatik

"Na OŠ Gustava Šiliha v Velenju se je zaradi maske onesvestila deklica iz sedmega razreda. Ker ni prišla k sebi, je bila z reševalnim vozilom odpeljana v bolnišnico. Kljub temu, da je stalno opozarjala na to, da ima astmo, so jo silili, da nosi masko. Sošolci so jokali medtem, ko so jo reševalci odnesli na nosilih. Mediji so bili o tem obveščeni, vendar pričakovano molčijo," je na svojem Facebookovem profilu zapisal kranjski mestni svetnik Zoran Stevanović.

Kljub temu, da ni nihče imel preverjene informacije, se je zgodba o deklici razširila kot požar, mediji pa smo bili spet obtoženi prikrivanja podatkov, ki pač vedno potrebujejo določen čas, da jih preverimo. Sploh, če o tem nismo obveščeni.

Ravnateljica: Deklica maske sploh ni nosila, saj je jedla

Danes smo govorili z ravnateljico šole Liljano Lihteneker, ki je potrdila, da so včeraj res poklicali dežurnega zdravnika ZD Velenje, in sicer zaradi deklice iz sedmega razreda, ki ji je med malico postalo slabo. Poudarila pa je, da deklica v tem času ni nosila maske, saj je jedla, niti nima nikakršnih težav z astmo.

"V času malice naše učence razsedemo, saj imamo za to dovolj prostora, da lahko sedijo brez maske in na dovolj veliki varnostni razdalji. Deklica je jedla in na obrazu ni imela maske. Potem pa je deklica v njeni bližini učitelje, ki so vedno blizu otrok, opozorila, da ji je postalo slabo. Postala je bleda, roka se ji je začela tresti. Učitelji so nemudoma ukrepali in jo odpeljali na hodnik, kjer se je ulegla. Poklicali smo njene starše in dežurnega zdravnika, ki jo je pregledal. O tem, kaj je ugotovil, ne morem govoriti, je pa svetoval, naj gre deklica na opazovanje, zato so jo odpeljali v Celje," je dogodek opisala ravnateljica.

Po njenih besedah ima deklica zdravstvene težave že dve leti. Po izbruhu epidemije je ni bilo več v šolo, tudi letos je bila v šoli vsega skupaj samo pet dni. Več o njenem zdravstvenem stanju zaradi varstva osebnih podatkov ni mogla povedati.

Da je deklici postalo slabo pod masko, je torej po njenih besedah laž. Je pa res, še dodaja, da so se otroci ob tem prestrašili, saj je prihod zdravnika zanje velik dogodek. "Mi smo se nemudoma odzvali in ravnali v skladu s pravili. Starši niti niso želeli, da pokličemo zdravnika, a smo ga vseeno, ker je to naša odgovornost. Jaz sem tu odgovorna za 550 otrok, " je še pojasnila.

Kot še pravi, se na šoli sicer držijo pravil in ravnajo po protokolu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), a so pri tem "zelo življenjski". V razredih, kjer je skupaj tudi po 29 otrok, ti nosijo masko, tam, kjer je varnostna razdalja mogoča, pa to ni potrebno.

Lihtenekerjeva je povedala tudi, da je danes govorila z očetom deklice, ki ji je povedal, da se ta "odlično" počuti in da bo danes prišla v šolo.