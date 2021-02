Ravnateljica vrtca v Kamniku obvezno testiranje razume drugače

Kot je povedala ravnateljica vrtca Antona Medveda Kamnik Liana Cerar, je bila šokirana, ko je videla odziv ljudi na spletu, ki so si njeno gesto razlagali popolnoma drugače, kot je bil njen namen. "Zdaj, ko živimo v tako malo čudnih časih, se vsak ravnatelj ali direktor javnega zavoda, srečujemo z rahlim uporom pri tem testiranju, ker testiranje res ni naša redna aktivnost. Po našem prvem testiranju sem dobila od naših zaposlenih informacije, da imajo občutek nelagodnosti, občutek prestrašenosti, občutek, a je to treba in tako naprej, sem našemu vodstvenemu timu predlagala, ali so naši zaposleni upravičeni do tega kriterija, odnos do dela."

Zadevo so proučili tudi s pravnega vidika in se odločili, da si vsi zaposleni zaslužijo dodatno točko pri odnosu do dela in s tem minimalni dodatek k plači. Zgolj nekaj evrov."To je zelo, zelo nizek znesek, ampak gre za gesto, da vidimo sočloveka, da vidimo, da nam je hudo ...," pojasnjujejo ravnateljica in dodaja, da se na ta način skuša vsaj malo oddolžiti za vse, kar se nam zdaj dogaja. A ko udarijo socialna omrežja, je škoda že narejena. Največkrat ne preverjajo ozadja. Da to gesto ravnateljice ni razumela kot podkupovanje ali plačilo za testiranje, potrdi tudi ena od vzgojiteljic.

"Ko sem prvič videla, se mi je zdela lepa gesta, tudi sama ravnateljica je zelo topla oseba, zelo ljubezniva, zelo sočutna do nas," pove vzgojiteljica Tina.

Tako se je odločila ravnateljica, ki ima pred vhodom v vrtec napis - nikoli ni preveč lepih besed, dobrih ljudi, širokih nasmehov in toplih objemov. Iz Ministrstva za šolstvo pa prihajajo precej drugačni ukrepi za tiste, ki se ne bodo testirali. Petkova krožnica ravnateljem nalaga, da se lahko sami odločijo, kako in če bodo ukrepali: dali so jim možnost, da se uvede disciplinski postopek z opominom, pisno opozorilo pred redno odpovedjo, redna odpoved iz krivdnih razlogov, izredna odpoved ali odškodninska odgovornost delavca.

Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, pove: "Zadnja okrožnica je precej agresivno izpostavljala dolžnost zaposlenih, da zagotovijo vse ukrepe varnosti pri delu, s čimer ne bi bilo nič narobe, hkrati pa ni to ministrstvo naredilo popolnoma nič za to, da bi poskrbeli za varnost vzgojiteljic v vrtcih, učiteljev v šoli, ni namestila prezračevalnih naprav, izmenjevalcev zraka, ki bi bili lahko zdaj že vsi nameščeni, kar izjemno zmanjšuje okužbo, vse evropske analize kažejo na to."

V sindikatu se zavzemajo, da bi bila testiranja prostovoljna, ne obvezna. Prepričani so, da bi bila bolj učinkovita.

Smo pa v šolstvu že zasledili obvestila pred odpovedjo. V dopisu, za katerega je ravnateljica najela odvetnico, piše:"Ugotavljamo, da se niste udeležili obveznega testiranja, kar predstavlja kršitev delovnih obveznosti." Zaposleno so ponovno pozvali k testiranju, da bi se lahko vrnila na delo. V kolikor ponovno ne bi opravila testiranja, štejejo to kot kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, zaradi česar bodo začeli postopek redne odpovedi iz krivdnega razloga.

Delavka na testiranje ni odšla, zdaj je v bolniškem staležu. "Meni osebno se zdi ukrep nesorazmeren glede na prekršek, ampak verjetno bo naša pravna služba prišla na koncu do sklepa, da so zakonske podlage, da se lahko gre tako daleč, da lahko pride do odpovedi," pravi Štrukelj.

